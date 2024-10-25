Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
UE CORNELLÀ-ILICITANO, DOMINGO, 12:30 HORAS
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-UD CASTELLONENSE, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B'-DENIA, SÁBADO, 16 HORAS, ANTIGUO PEPICO AMAT
NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-CD OLÍMPIC, DOMINGO, 17 HORAS, LA MAGDALENA
DIVISIÓN HONOR
CASTELLÓN-ELCHE, SÁBADO, 13 HORAS
KELME-CARTAGENA, SÁBADO, 17 HORAS, ENRIQUE CERVERA
LIGA NACIONAL
LEVANTE 'B'-ELCHE 'B', SÁBADO, 16 HORAS
PATERNA-PABLO IGLESIAS, DOMINGO, 12:30 HORAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE-COSTA ADEJE TENERIFE, DOMINGO, 11 HORAS, DÍEZ IBORRA (PUERTA CERRADA)
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
LIMOBEL BM POZUELO DE CALATRAVA-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS
AGRINGENIA ASOCIACION ABARANERA-BM ELDA CEE, SÁBADO, 18:30 HORAS
HISPANITAS BM PETRER-CBM MARE NOSTRUM TORREVIEJA, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN GEDEÓN E ISAÍAS GUARDIOLA
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
VOLEI VILLENA PETRER-GRUPO EGIDO PINTO, SÁBADO, 19 HORAS, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE VILLENA
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE-CV VINARÓS, SÁBADO, 17 HORAS, PABELLÓN UMH
BALONCESTO
JORGE JUAN NOVELDA-MOLINA BASKET, DOMINGO, 19 HORAS, LA MAGDALENA
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX-CIUDAD ALCORCÓN, SÁBADO, 16 HORAS, ESPERANZA LAG
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX-REAL CANOE, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG
OTROS EVENTOS
NOVENA EDICIÓN DEL TORNEO INTERNACIONAL DE RUGBY 7S, CIUDAD DEPORTIVA, SÁBADO Y DOMINGO