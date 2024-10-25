26 y 27 de octubre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

Ilicitano y Elche Femenino quieren volver a la senda del triunfo; el Atticgo de Sergio Belda busca sus primeros puntos del curso

Felipe Canals

Elche |

El Atticgo CBM Elche, en su partido en la pista de Levante Marni.
El Atticgo CBM Elche, en su partido en la pista de Levante Marni. | Club Balonmano Elche

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

UE CORNELLÀ-ILICITANO, DOMINGO, 12:30 HORAS

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-UD CASTELLONENSE, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B'-DENIA, SÁBADO, 16 HORAS, ANTIGUO PEPICO AMAT

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-CD OLÍMPIC, DOMINGO, 17 HORAS, LA MAGDALENA

DIVISIÓN HONOR

CASTELLÓN-ELCHE, SÁBADO, 13 HORAS

KELME-CARTAGENA, SÁBADO, 17 HORAS, ENRIQUE CERVERA

LIGA NACIONAL

LEVANTE 'B'-ELCHE 'B', SÁBADO, 16 HORAS

PATERNA-PABLO IGLESIAS, DOMINGO, 12:30 HORAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-COSTA ADEJE TENERIFE, DOMINGO, 11 HORAS, DÍEZ IBORRA (PUERTA CERRADA)

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

LIMOBEL BM POZUELO DE CALATRAVA-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS

AGRINGENIA ASOCIACION ABARANERA-BM ELDA CEE, SÁBADO, 18:30 HORAS

HISPANITAS BM PETRER-CBM MARE NOSTRUM TORREVIEJA, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN GEDEÓN E ISAÍAS GUARDIOLA

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

VOLEI VILLENA PETRER-GRUPO EGIDO PINTO, SÁBADO, 19 HORAS, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE VILLENA

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE-CV VINARÓS, SÁBADO, 17 HORAS, PABELLÓN UMH

BALONCESTO

JORGE JUAN NOVELDA-MOLINA BASKET, DOMINGO, 19 HORAS, LA MAGDALENA

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX-CIUDAD ALCORCÓN, SÁBADO, 16 HORAS, ESPERANZA LAG

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX-REAL CANOE, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG

OTROS EVENTOS

NOVENA EDICIÓN DEL TORNEO INTERNACIONAL DE RUGBY 7S, CIUDAD DEPORTIVA, SÁBADO Y DOMINGO

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer