19 y 20 de octubre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

Elche y Kelme se miden en el derbi del municipio en División de Honor, mientras que el Ilicitano quiere seguir en racha ante el Lleida Esportiu

Felipe Canals

Elche |

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO-LLEIDA, SÁBADO, 12 HORAS, DIEGO QUILES

TERCERA RFEF

VALL DE UXÓ-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 17 HORAS

LLIGA COMUNITAT

TAVERNES DE LA VALLDIGNA-ELDENSE 'B', SÁBADO, 17 HORAS

BENIGÀNIM-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, DOMINGO, 17:15 HORAS

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

ELCHE-KELME, DOMINGO, 11:30 HORAS, DIEGO QUILES

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B'-RODA 'B', SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA

PABLO IGLESIAS-ORIHUELA, SÁBADO, 17 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

MADRID II-ELCHE, SÁBADO, 16 HORAS

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ATTICGO CBM ELCHE-COSTA DEL SOL MÁLAGA, VIERNES, 21 HORAS, ESPERANZA LAG

BERA BERA SAN SEBASTIÁN-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 18 HORAS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE-AGUSTINOS ALICANTE, SÁBADO, 19:30 HORAS, ESPERANZA LAG

BM ELDA CEE-SANT HOAN, DOMINGO, 12 HORAS, RAFAEL TAPIA VALDES

HANDBOL MALLORCA-HISPANITAS BM PETRER, SÁBADO, 19 HORAS

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

VOLEIBOL LEGANÉS-VOLEI VILLENA PETRER, SÁBADO, 16 HORAS

PRIMERA NACIONAL

VOLEADORES CIEZA-CV ELCHE, SÁBADO, 18:30 HORAS

BALONCESTO

TERCERA FEB

JORGE JUAN NOVELDA-CBI ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN LA MAGDALENA

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CD WATERPOLO MÁLAGA-CW ELX, DOMINGO, 14 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX-WATERPOLO DOS HERMANAS, SÁBADO 11:30 HORAS, POLIDEPORTIVO TORRELLANO (A PUERTA CERRADA)

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