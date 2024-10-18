Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO-LLEIDA, SÁBADO, 12 HORAS, DIEGO QUILES
TERCERA RFEF
VALL DE UXÓ-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 17 HORAS
LLIGA COMUNITAT
TAVERNES DE LA VALLDIGNA-ELDENSE 'B', SÁBADO, 17 HORAS
BENIGÀNIM-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, DOMINGO, 17:15 HORAS
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
ELCHE-KELME, DOMINGO, 11:30 HORAS, DIEGO QUILES
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B'-RODA 'B', SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA
PABLO IGLESIAS-ORIHUELA, SÁBADO, 17 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
MADRID II-ELCHE, SÁBADO, 16 HORAS
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ATTICGO CBM ELCHE-COSTA DEL SOL MÁLAGA, VIERNES, 21 HORAS, ESPERANZA LAG
BERA BERA SAN SEBASTIÁN-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 18 HORAS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE-AGUSTINOS ALICANTE, SÁBADO, 19:30 HORAS, ESPERANZA LAG
BM ELDA CEE-SANT HOAN, DOMINGO, 12 HORAS, RAFAEL TAPIA VALDES
HANDBOL MALLORCA-HISPANITAS BM PETRER, SÁBADO, 19 HORAS
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
VOLEIBOL LEGANÉS-VOLEI VILLENA PETRER, SÁBADO, 16 HORAS
PRIMERA NACIONAL
VOLEADORES CIEZA-CV ELCHE, SÁBADO, 18:30 HORAS
BALONCESTO
TERCERA FEB
JORGE JUAN NOVELDA-CBI ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN LA MAGDALENA
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CD WATERPOLO MÁLAGA-CW ELX, DOMINGO, 14 HORAS
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX-WATERPOLO DOS HERMANAS, SÁBADO 11:30 HORAS, POLIDEPORTIVO TORRELLANO (A PUERTA CERRADA)