Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
SD IBIZA 1-2 ILICITANO
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-1 PATACONA
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
KELME 2-2 ALBACETE
LEVANTE 2-1 ELCHE
LIGA NACIONAL
INTER SAN JOSÉ VALENCIA 3-2 ELCHE 'B'
ALBORAYA 'B' 3-0 PABLO IGLESIAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE 5-1 ORIENTACIÓN MARÍTIMA
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
BETI ONAK 24-20 ATTICGO CBM ELCHE
ELDA PRESTIGIO 21-23 GRAFOMETAL LA RIOJA
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
BM ALARCOS CIUDAD REAL 34-26 ATTICGO CBM ELCHE
HISPANITAS BM PETRER 29-28 BM ÁGUILAS
MARISTAS ALGEMESÍ 21-28 BM ELDA CEE
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
MICHELIN MINTONETTE ALMERIA 2-3 VOLEI VILLENA PETRER
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE 3-1 RIVAS CIUDAD DEL DEPORTE
BALONCESTO
TERCERA FEB
CBI ELCHE 83-79 CB ALGINET
DENIA BASQUET 62-70 CB JORGE JUAN NOVELDA
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
SANTA EULALIA 11-14 CW ELX
SEGUNDA MASCULINA
CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL 12-7 CW ELX