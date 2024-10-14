12 y 13 de octubre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

El CBI Elche debuta con victoria en Tercera FEB

Felipe Canals

Elche |

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

SD IBIZA 1-2 ILICITANO

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-1 PATACONA

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

KELME 2-2 ALBACETE

LEVANTE 2-1 ELCHE

LIGA NACIONAL

INTER SAN JOSÉ VALENCIA 3-2 ELCHE 'B'

ALBORAYA 'B' 3-0 PABLO IGLESIAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 5-1 ORIENTACIÓN MARÍTIMA

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

BETI ONAK 24-20 ATTICGO CBM ELCHE

ELDA PRESTIGIO 21-23 GRAFOMETAL LA RIOJA

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

BM ALARCOS CIUDAD REAL 34-26 ATTICGO CBM ELCHE

HISPANITAS BM PETRER 29-28 BM ÁGUILAS

MARISTAS ALGEMESÍ 21-28 BM ELDA CEE

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

MICHELIN MINTONETTE ALMERIA 2-3 VOLEI VILLENA PETRER

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE 3-1 RIVAS CIUDAD DEL DEPORTE

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE 83-79 CB ALGINET

DENIA BASQUET 62-70 CB JORGE JUAN NOVELDA

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

SANTA EULALIA 11-14 CW ELX

SEGUNDA MASCULINA

CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL 12-7 CW ELX

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