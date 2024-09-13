Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
VALENCIA MESTALLA-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 19 HORAS
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-CASTELLÓN 'B', SÁBADO, 18 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
LLIGA COMUNITAT
THADER-ELDENSE 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS
REDOVÁN-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, DOMINGO, 11:30 HORAS
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
ALBORAYA-ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS
KELME-ALZIRA, DOMINGO, 12 HORAS
LIGA NACIONAL JUVENIL
PABLO IGLESIAS-ELCHE 'B', SÁBADO, 19 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE FEMENINO-FUNDACIÓN CANARIA CD TENERIFE, DOMINGO, 10:30 HORAS, DIEGO QUILES
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
GRAFOMETAL LA RIOJA-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS
BALONMANO ZUAZO-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 19 HORAS
BALONCESTO
AMISTOSO
CBI ELCHE-RADO PAKOLO, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG
OTROS EVENTOS
III RUTA DE MOUNTAIN BIKE DEMOLISION BIKE
X TORNEO ONDA CERO ELCHE-COMARCAS DEL VINALOPÓ 'PASTELERÍAS RAÚL ASENCIO'