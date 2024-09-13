14 y 15 de septiembre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

El Ilicitano se mide al filial del Valencia en la tercera jornada en Segunda RFEF

Felipe Canals

Elche | 13.09.2024 14:53

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

VALENCIA MESTALLA-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 19 HORAS

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-CASTELLÓN 'B', SÁBADO, 18 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

LLIGA COMUNITAT

THADER-ELDENSE 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS

REDOVÁN-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, DOMINGO, 11:30 HORAS

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

ALBORAYA-ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS

KELME-ALZIRA, DOMINGO, 12 HORAS

LIGA NACIONAL JUVENIL

PABLO IGLESIAS-ELCHE 'B', SÁBADO, 19 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE FEMENINO-FUNDACIÓN CANARIA CD TENERIFE, DOMINGO, 10:30 HORAS, DIEGO QUILES

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

GRAFOMETAL LA RIOJA-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS

BALONMANO ZUAZO-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 19 HORAS

BALONCESTO

AMISTOSO

CBI ELCHE-RADO PAKOLO, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG

OTROS EVENTOS

III RUTA DE MOUNTAIN BIKE DEMOLISION BIKE

X TORNEO ONDA CERO ELCHE-COMARCAS DEL VINALOPÓ 'PASTELERÍAS RAÚL ASENCIO'

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