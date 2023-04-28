Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL
PRIMERA FEDERACIÓN
UD LOGROÑÉS-CD ELDENSE, SÁBADO, 19 HORAS
PREFERENTE
UD ILICITANA-BENFERRI, SÁBADO, 15:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
SANTA POLA-ELDENSE 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS MANOLO MACIÁ
VILLENA-VILLAJOYOSA, DOMINGO, 11:45 HORAS, LA SOLANA
RACING BENIDORM-NOVELDA UNIÓN CF, DOMINGO, 11:45 HORAS
CALLOSA DEPORTIVA-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 18 HORAS
NOVELDA CF-LA NUCÍA 'B', DOMINGO, 19 HORAS, LA MAGDALENA
DIVISIÓN HONOR
ELCHE-ALBACETE, SÁBADO, 11 HORAS
LIGA NACIONAL JUVENIL
INTANGCO-RODA 'B', SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
KELME-LEVANTE 'B', SÁBADO, 18 HORAS, ENRIQUE CERVERA
ELCHE 'B'-PATERNA, DOMINGO, 12 HORAS, DIEGO QUILES
PRIMERA FEMENINA
ALDAIA-ELCHE FEMENINO, SÁBADO, 17 HORAS
FÚTBOL SALA
SEGUNDA B MASCULINA
NUEVA ELDA-CALVIA PALMA FUTSAL, SÁBADO, 12:30 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ
BALONMANO
PLAYOFF POR EL TÍTULO (CUARTOS DE FINAL)
BM PORRIÑO-CBM ELCHE, SÁBADO, 20 HORAS
BALONCESTO
PLAYOUT LIGA EBA
CB ILICITANO-CB ALDAIA, DOMINGO, 11:30 HORAS, PABELLÓN ESPERANZA LAG
PRIMERA AUTONÓMICA
BENIDORM-CB ILICITANO 'B', SÁBADO, 19:30 HORAS
ELCHE BASKET CLUB-BASQUET ALTEA, SÁBADO, 19:30 HORAS, EL TOSCAR
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CN CIUDAD ALCORCÓN-CW ELX, SÁBADO, 16:30 HORAS