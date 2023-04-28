29 y 30 de abril

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

El Elche Femenino busca puntos de ascenso matemático, mientras que el el CBM Elche inicia su andadura en el playoff por el título de Liga Guerreras Iberdrola

Felipe Canals

Elche | 28.04.2023 18:03

FÚTBOL

PRIMERA FEDERACIÓN

UD LOGROÑÉS-CD ELDENSE, SÁBADO, 19 HORAS

PREFERENTE

UD ILICITANA-BENFERRI, SÁBADO, 15:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

SANTA POLA-ELDENSE 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS MANOLO MACIÁ

VILLENA-VILLAJOYOSA, DOMINGO, 11:45 HORAS, LA SOLANA

RACING BENIDORM-NOVELDA UNIÓN CF, DOMINGO, 11:45 HORAS

CALLOSA DEPORTIVA-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 18 HORAS

NOVELDA CF-LA NUCÍA 'B', DOMINGO, 19 HORAS, LA MAGDALENA

DIVISIÓN HONOR

ELCHE-ALBACETE, SÁBADO, 11 HORAS

LIGA NACIONAL JUVENIL

INTANGCO-RODA 'B', SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

KELME-LEVANTE 'B', SÁBADO, 18 HORAS, ENRIQUE CERVERA

ELCHE 'B'-PATERNA, DOMINGO, 12 HORAS, DIEGO QUILES

PRIMERA FEMENINA

ALDAIA-ELCHE FEMENINO, SÁBADO, 17 HORAS

FÚTBOL SALA

SEGUNDA B MASCULINA

NUEVA ELDA-CALVIA PALMA FUTSAL, SÁBADO, 12:30 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ

BALONMANO

PLAYOFF POR EL TÍTULO (CUARTOS DE FINAL)

BM PORRIÑO-CBM ELCHE, SÁBADO, 20 HORAS

BALONCESTO

PLAYOUT LIGA EBA

CB ILICITANO-CB ALDAIA, DOMINGO, 11:30 HORAS, PABELLÓN ESPERANZA LAG

PRIMERA AUTONÓMICA

BENIDORM-CB ILICITANO 'B', SÁBADO, 19:30 HORAS

ELCHE BASKET CLUB-BASQUET ALTEA, SÁBADO, 19:30 HORAS, EL TOSCAR

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CN CIUDAD ALCORCÓN-CW ELX, SÁBADO, 16:30 HORAS

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