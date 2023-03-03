4 Y 5 DE MARZO

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

El CD Eldense afronta un partido clave contra La Nucía

Felipe Canals

Elche | 03.03.2023 16:31

FÚTBOL

PRIMERA RFEF

CD ELDENSE-LA NUCÍA, SÁBADO, 19 HORAS, NUEVO PEPICO AMAT

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO-JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE, DOMINGO, 16 HORAS, DIEGO QUILES

PATACONA-ATHLETIC TORRELLANO, DOMINGO, 16 HORAS

PREFERENTE

ELDENSE 'B'-CFI ALICANTE, SÁBADO, 16 HORAS, FERNANDO TOMÁS

CD THADER-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 11:30 HORAS

SANTA POLA-ALMORADÍ, DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ

BENFERRI-NOVELDA UNIÓN, DOMINGO, 12 HORAS

VILLENA-MURADA, DOMINGO, 12:30 HORAS, LA SOLANA

NOVELDA CF-ATLÉTICO CATRAL, DOMINGO, 17 HORAS, LA MAGDALENA

UD ILICITANA-VILLAJOYOSA, DOMINGO, 17 HORAS, ENRIQUE CERVERA

DIVISIÓN HONOR

ELCHE-CASTELLÓN, SÁBADO, 18:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

LIGA NACIONAL

ELCHE-COLEGIO SALGUI, VIERNES, 19:30 HORAS, DIEGO QUILES

KELME-PATACONA, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA

INTANGCO-ATLÉTICO BENIDORM, SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

PRIMERA FEMENINA

SEVILLA 'B'-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS

FÚTBOL SALA

PRIMERA FEMENINA

STV ROLDÁN-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO, 12 HORAS

SEGUNDA B MASCULINA

BARCELONETA-NUEVO ELDA, SÁBADO, 18:30 HORAS

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE-CBM ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDES

SERVIGROUP BENIDORM-HISPANITAS BM PETRER, DOMINGO, 12 HORAS

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

ARONA PLAYA DE LAS AMÉRICAS-CV ELCHE, SÁBADO, 13 HORAS

BALONCESTO

LIGA EBA

LA SALUD ARCHENA-CB ILICITANO, SÁBADO, 20 HORAS

JORGE JUAN NOVELDA-ORGANIC BEGASTRI, DOMINGO, 19 HORAS, LA MAGDALENA

PRIMERA AUTONÓMICA

CB ILICITANO 'B'-CD ONIL, DOMINGO, 11:30 HORAS, ESPERANZA LAG

DESCANSA EL ELCHE BASKET CLUB

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

AE SANTA EULALIA-CW ELX, SÁBADO, 16 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

CN LAS PALMAS-CW ELX, SÁBADO, 15:30 HORAS

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