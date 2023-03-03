Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL
PRIMERA RFEF
CD ELDENSE-LA NUCÍA, SÁBADO, 19 HORAS, NUEVO PEPICO AMAT
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO-JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE, DOMINGO, 16 HORAS, DIEGO QUILES
PATACONA-ATHLETIC TORRELLANO, DOMINGO, 16 HORAS
PREFERENTE
ELDENSE 'B'-CFI ALICANTE, SÁBADO, 16 HORAS, FERNANDO TOMÁS
CD THADER-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 11:30 HORAS
SANTA POLA-ALMORADÍ, DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ
BENFERRI-NOVELDA UNIÓN, DOMINGO, 12 HORAS
VILLENA-MURADA, DOMINGO, 12:30 HORAS, LA SOLANA
NOVELDA CF-ATLÉTICO CATRAL, DOMINGO, 17 HORAS, LA MAGDALENA
UD ILICITANA-VILLAJOYOSA, DOMINGO, 17 HORAS, ENRIQUE CERVERA
DIVISIÓN HONOR
ELCHE-CASTELLÓN, SÁBADO, 18:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
LIGA NACIONAL
ELCHE-COLEGIO SALGUI, VIERNES, 19:30 HORAS, DIEGO QUILES
KELME-PATACONA, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA
INTANGCO-ATLÉTICO BENIDORM, SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
PRIMERA FEMENINA
SEVILLA 'B'-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS
FÚTBOL SALA
PRIMERA FEMENINA
STV ROLDÁN-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO, 12 HORAS
SEGUNDA B MASCULINA
BARCELONETA-NUEVO ELDA, SÁBADO, 18:30 HORAS
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE-CBM ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDES
SERVIGROUP BENIDORM-HISPANITAS BM PETRER, DOMINGO, 12 HORAS
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
ARONA PLAYA DE LAS AMÉRICAS-CV ELCHE, SÁBADO, 13 HORAS
BALONCESTO
LIGA EBA
LA SALUD ARCHENA-CB ILICITANO, SÁBADO, 20 HORAS
JORGE JUAN NOVELDA-ORGANIC BEGASTRI, DOMINGO, 19 HORAS, LA MAGDALENA
PRIMERA AUTONÓMICA
CB ILICITANO 'B'-CD ONIL, DOMINGO, 11:30 HORAS, ESPERANZA LAG
DESCANSA EL ELCHE BASKET CLUB
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
AE SANTA EULALIA-CW ELX, SÁBADO, 16 HORAS
SEGUNDA MASCULINA
CN LAS PALMAS-CW ELX, SÁBADO, 15:30 HORAS