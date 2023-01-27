28 y 29 de enero

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

Consulta todos partidos de categoría nacional para los equipos ilicitanos más representativos y los de las comarcas del Vinalopó

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 27.01.2023 15:00

FÚTBOL

PRIMERA RFEF

ELDENSE-OSASUNA 'B', SÁBADO, 19 HORAS, PEPICO AMAT

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE, DOMINGO, 12 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

ORIHUELA-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 17 HORAS

PREFERENTE

ATLÉTICO CATRAL-ELDENSE 'B', SÁBADO, 16:30 HORAS

CD MURADA-SANTA POLA, SÁBADO, 17:30 HORAS

RACING BENIDORM-UD ILICITANA, DOMINGO, 11:45 HORAS

CFI ALICANTE-VILLENA, DOMINGO, 11:30 HORAS

NOVELDA CF-CD THADER, DOMINGO, 16:30 HORAS, LA MAGDALENA

CREVILLENTE-NOVELDA UNIÓN, DOMINGO, 16:30 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

DIVISIÓN HONOR

VALENCIA-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS

LIGA NACIONAL

KELME-TORRENT, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA

INTANGCO-VALENCIA 'B', SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

ALBORAYA 'B'-ELCHE 'B', DOMINGO, 17 HORAS

PRIMERA NACIONAL FEMENINA

REAL MURCIA-ELCHE CF, DOMINGO, 12:15 HORAS

FÚTBOL SALA

SEGUNDA B MASCULINA

NUEVA ELDA-MANRESA, SÁBADO, 18 HORAS

BALONMANO

COPA DE LA REINA

BM PORRIÑO-CBM ELCHE, SÁBADO, 17:45 HORAS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CBM ELCHE-CB MARISTAS ALGEMESÍ, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG

HISPANITAS PETRER-AGUSTINOS ALICANTE, DOMINGO, 12:30 HORAS, PABELLÓN GEDEÓN E ISAIAS GUARDIOLA

MARE NOSTRUM TORREVIEJA-BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE, SÁBADO, 18 HORAS

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CV VINARÓS-CV ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS

BALONCESTO

CB GANDIA-CB ILICITANO, SÁBADO, 19:30 HORAS

JORGE JUAN NOVELDA-CAROLINAS, DOMINGO, 19 HORAS, LA MAGDALENA

PRIMERA DIVISIÓN

CA MONTEMAR-ELCHE BASKET CLUB, SÁBADO, 20 HORAS

CB ILICITANO 'B'-ADESAVI, DOMINGO, 11:30 HORAS, ESPERANZA LAG

WATERPOLO-PRIMERA FEMENINA

COLEGIO BRAINS-CW ELX, SÁBADO, 17 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

CW MÁLAGA-CW ELX, DOMINGO, 18 HORAS

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