Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL
PRIMERA RFEF
ELDENSE-OSASUNA 'B', SÁBADO, 19 HORAS, PEPICO AMAT
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE, DOMINGO, 12 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
ORIHUELA-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 17 HORAS
PREFERENTE
ATLÉTICO CATRAL-ELDENSE 'B', SÁBADO, 16:30 HORAS
CD MURADA-SANTA POLA, SÁBADO, 17:30 HORAS
RACING BENIDORM-UD ILICITANA, DOMINGO, 11:45 HORAS
CFI ALICANTE-VILLENA, DOMINGO, 11:30 HORAS
NOVELDA CF-CD THADER, DOMINGO, 16:30 HORAS, LA MAGDALENA
CREVILLENTE-NOVELDA UNIÓN, DOMINGO, 16:30 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
DIVISIÓN HONOR
VALENCIA-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS
LIGA NACIONAL
KELME-TORRENT, SÁBADO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA
INTANGCO-VALENCIA 'B', SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
ALBORAYA 'B'-ELCHE 'B', DOMINGO, 17 HORAS
PRIMERA NACIONAL FEMENINA
REAL MURCIA-ELCHE CF, DOMINGO, 12:15 HORAS
FÚTBOL SALA
SEGUNDA B MASCULINA
NUEVA ELDA-MANRESA, SÁBADO, 18 HORAS
BALONMANO
COPA DE LA REINA
BM PORRIÑO-CBM ELCHE, SÁBADO, 17:45 HORAS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CBM ELCHE-CB MARISTAS ALGEMESÍ, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG
HISPANITAS PETRER-AGUSTINOS ALICANTE, DOMINGO, 12:30 HORAS, PABELLÓN GEDEÓN E ISAIAS GUARDIOLA
MARE NOSTRUM TORREVIEJA-BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE, SÁBADO, 18 HORAS
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CV VINARÓS-CV ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS
BALONCESTO
CB GANDIA-CB ILICITANO, SÁBADO, 19:30 HORAS
JORGE JUAN NOVELDA-CAROLINAS, DOMINGO, 19 HORAS, LA MAGDALENA
PRIMERA DIVISIÓN
CA MONTEMAR-ELCHE BASKET CLUB, SÁBADO, 20 HORAS
CB ILICITANO 'B'-ADESAVI, DOMINGO, 11:30 HORAS, ESPERANZA LAG
WATERPOLO-PRIMERA FEMENINA
COLEGIO BRAINS-CW ELX, SÁBADO, 17 HORAS
SEGUNDA MASCULINA
CW MÁLAGA-CW ELX, DOMINGO, 18 HORAS