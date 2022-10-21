Agenda polideportiva del fin de semana para Elche y su comarca

FÚTBOL
PRIMERA RFEF
ATLÉTICO BALEARES-CD ELDENSE, DOMINGO, 12 HORAS
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO-CD ACERO, SÁBADO, 17:30 HORAS, DIEGO QUILES
CASTELLÓN 'B'-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 17 HORAS
PREFERENTE
CFI ALICANTE-ELDENSE 'B', SÁBADO, 16:30 HORAS
NOVELDA UNIÓN-BENFERRI, SÁBADO, 17 HORAS, LA MAGDALENA
CD MURADA-VILLENA, SÁBADO, 17 HORAS
CD ALMORADÍ-SANTA POLA, DOMINGO, 11:30 HORAS
VILLAJOYOSA-UD ILICITANA, DOMINGO, 11:30 HORAS
ATLÉTICO CATRAL-NOVELDA CF, DOMINGO, 17 HORAS
CREVILLENTE DEPORTIVO-THADER, DOMINGO, 17 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
DIVISIÓN HONOR
ELCHE-VILLARREAL, SÁBADO, 15 HORAS, ENRIQUE CERVERA
LIGA NACIONAL
ATLÉTICO BENIDORM-INTANGCO, SÁBADO, 16 HORAS
SALGUI-ELCHE 'B', SÁBADO, 17 HORAS
PATACONA-KELME, SÁBADO, 19 HORAS
FÚTBOL SALA
SEGUNDA B MASCULINA
PENYA ESPLUGUES-NUEVA ELDA, SÁBADO, 16 HORAS
IREFRANK ELCHE-PICASSENT, SÁBADO, 18 HORAS, PABELLÓN DE CARRÚS
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
CBM ELCHE-BM COSTA DEL SOL MÁLAGA, DOMINGO, 13:30 HORAS, ESPERANZA LAG
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
BM ÁGUILAS-HISPANITAS BM PETRER, SÁBADO, 19:30 HORAS
FC CARTAGENA-CBM ELCHE, SÁBADO, 18:30 HORAS
BM ELDA-CBM ALMORADÍ, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDES
VOLEIBOL
PRIMERA MASCULINA
CV ELCHE-CV VINARÒS, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN UMH
BALONCESTO
LIGA EBA
ESET ONTINET-CB ILICITANO, DOMINGO, 18:30 HORAS
CB JORGE JUAN NOVELDA-LUCENTUM ALICANTE, DOMINGO, 19 HORAS, PABELLÓN LA MAGDALENA
WATERPOLO
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
WATERPOLO IRUÑA-CW ELCHE, SÁBADO, 19:30 HORAS
SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA
CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL-CW ELCHE, DOMINGO, 13:30 HORAS