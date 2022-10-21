22 y 23 DE OCTUBRE

Agenda polideportiva del fin de semana para Elche y su comarca

El CD Eldense se mide a domicilio al Atlético Baleares, mientras que el Elche Femenino descansa por el parón de la competición en Primera Nacional

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 21.10.2022 17:07

FÚTBOL

PRIMERA RFEF

ATLÉTICO BALEARES-CD ELDENSE, DOMINGO, 12 HORAS

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO-CD ACERO, SÁBADO, 17:30 HORAS, DIEGO QUILES

CASTELLÓN 'B'-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 17 HORAS

PREFERENTE

CFI ALICANTE-ELDENSE 'B', SÁBADO, 16:30 HORAS

NOVELDA UNIÓN-BENFERRI, SÁBADO, 17 HORAS, LA MAGDALENA

CD MURADA-VILLENA, SÁBADO, 17 HORAS

CD ALMORADÍ-SANTA POLA, DOMINGO, 11:30 HORAS

VILLAJOYOSA-UD ILICITANA, DOMINGO, 11:30 HORAS

ATLÉTICO CATRAL-NOVELDA CF, DOMINGO, 17 HORAS

CREVILLENTE DEPORTIVO-THADER, DOMINGO, 17 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

DIVISIÓN HONOR

ELCHE-VILLARREAL, SÁBADO, 15 HORAS, ENRIQUE CERVERA

LIGA NACIONAL

ATLÉTICO BENIDORM-INTANGCO, SÁBADO, 16 HORAS

SALGUI-ELCHE 'B', SÁBADO, 17 HORAS

PATACONA-KELME, SÁBADO, 19 HORAS

FÚTBOL SALA

SEGUNDA B MASCULINA

PENYA ESPLUGUES-NUEVA ELDA, SÁBADO, 16 HORAS

IREFRANK ELCHE-PICASSENT, SÁBADO, 18 HORAS, PABELLÓN DE CARRÚS

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

CBM ELCHE-BM COSTA DEL SOL MÁLAGA, DOMINGO, 13:30 HORAS, ESPERANZA LAG

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

BM ÁGUILAS-HISPANITAS BM PETRER, SÁBADO, 19:30 HORAS

FC CARTAGENA-CBM ELCHE, SÁBADO, 18:30 HORAS

BM ELDA-CBM ALMORADÍ, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDES

VOLEIBOL

PRIMERA MASCULINA

CV ELCHE-CV VINARÒS, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN UMH

BALONCESTO

LIGA EBA

ESET ONTINET-CB ILICITANO, DOMINGO, 18:30 HORAS

CB JORGE JUAN NOVELDA-LUCENTUM ALICANTE, DOMINGO, 19 HORAS, PABELLÓN LA MAGDALENA

WATERPOLO

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

WATERPOLO IRUÑA-CW ELCHE, SÁBADO, 19:30 HORAS

SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA

CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL-CW ELCHE, DOMINGO, 13:30 HORAS

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