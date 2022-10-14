15 y 16 de octubre

Agenda polideportiva del fin de semana para Elche y su comarca

La cita más destacada es la eliminatoria de European Cup que disputará el CBM Elche

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 14.10.2022 17:35

FÚTBOL

PRIMERA RFEF

CD ELDENSE-LOGROÑÉS, DOMINGO, 12 HORAS, PEPICO AMAT

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-RAYO IBENSE, DOMINGO, 12:15 HORAS, ENRIQUE MIRALLES (CREVILLENT)

SILLA-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 12 HORAS

PREFERENTE

SANTA POLA-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ

VILLENA-NOVELDA UNIÓN, DOMINGO, 11:45 HORAS, LA SOLANA

UD ILICITANA-CALLOSA DEPORTIVA, DOMINGO, 16:30 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

NOVELDA CF-CD MURADA, DOMINGO, 17 HORAS, LA MAGDALENA

ELDENSE 'B'-CD ALMORADÍ, DOMINGO, 19:15 HORAS

DIVISIÓN HONOR

INTER SAN JOSÉ VALENCIA-ELCHE, SÁBADO, 16 HORAS

LIGA NACIONAL

INTANGCO-ALBORAYA 'B', SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

KELME-ATLÉTICO BENIDORM, SÁBADO, 17 HORAS

ELCHE 'B'-LA NUCÍA, SÁBADO, 19:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

PRIMERA FEMENINA

ELCHE FEMENINO-SEVILLA FEMENINO 'B', SÁBADO, 17:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

FÚTBOL SALA

SEGUNDA B MASCULINA

NUEVA ELDA-UD IBIZA, SÁBADO, 12:30 HORAS, PABELLÓN FLORENTINO IBÁÑEZ

HOSPITALET-IREFRANK ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS

BALONMANO

SEGUNDA RONDA EUROPEAN CUP

CBM ELCHE-NAISA NIS (IDA Y VUELTA), SÁBADO, 12 HORAS; DOMINGO, 11 HORAS, ESPERANZA LAG

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CBM ELCHE-HANDBOL SANT VICENÇ, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG

LA SALLE BONANOVA-CBM ELDA, SÁBADO, 18:30 HORAS

HISPANITAS BM PETRER-MARE NOSTRUM TORREVIEJA, VIERNES, 21 HORAS, PABELLÓN GEDEÓN E ISAIAS GUARDIOLA

VOLEIBOL

PRIMERA MASCULINA

SOLISS ADEVA-CV ELCHE, SÁBADO, 20:30 HORAS

BALONCESTO

LIGA EBA

CB ILICITANO-CB GANDÍA, DOMINGO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG

SCD CAROLINAS-CB JORGE JUAN NOVELDA, SÁBADO, 19 HORAS

PRIMERA MASCULINA

ELCHE BASKET CLUB-CA MONTEMAR, SÁBADO, 19:30 HORAS, EL TOSCAR

ADESAVI-CB ILICITANO 'B', DOMINGO, 12 HORAS

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