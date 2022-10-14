Agenda polideportiva del fin de semana para Elche y su comarca

FÚTBOL
PRIMERA RFEF
CD ELDENSE-LOGROÑÉS, DOMINGO, 12 HORAS, PEPICO AMAT
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-RAYO IBENSE, DOMINGO, 12:15 HORAS, ENRIQUE MIRALLES (CREVILLENT)
SILLA-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 12 HORAS
PREFERENTE
SANTA POLA-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ
VILLENA-NOVELDA UNIÓN, DOMINGO, 11:45 HORAS, LA SOLANA
UD ILICITANA-CALLOSA DEPORTIVA, DOMINGO, 16:30 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
NOVELDA CF-CD MURADA, DOMINGO, 17 HORAS, LA MAGDALENA
ELDENSE 'B'-CD ALMORADÍ, DOMINGO, 19:15 HORAS
DIVISIÓN HONOR
INTER SAN JOSÉ VALENCIA-ELCHE, SÁBADO, 16 HORAS
LIGA NACIONAL
INTANGCO-ALBORAYA 'B', SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
KELME-ATLÉTICO BENIDORM, SÁBADO, 17 HORAS
ELCHE 'B'-LA NUCÍA, SÁBADO, 19:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
PRIMERA FEMENINA
ELCHE FEMENINO-SEVILLA FEMENINO 'B', SÁBADO, 17:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
FÚTBOL SALA
SEGUNDA B MASCULINA
NUEVA ELDA-UD IBIZA, SÁBADO, 12:30 HORAS, PABELLÓN FLORENTINO IBÁÑEZ
HOSPITALET-IREFRANK ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS
BALONMANO
SEGUNDA RONDA EUROPEAN CUP
CBM ELCHE-NAISA NIS (IDA Y VUELTA), SÁBADO, 12 HORAS; DOMINGO, 11 HORAS, ESPERANZA LAG
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CBM ELCHE-HANDBOL SANT VICENÇ, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG
LA SALLE BONANOVA-CBM ELDA, SÁBADO, 18:30 HORAS
HISPANITAS BM PETRER-MARE NOSTRUM TORREVIEJA, VIERNES, 21 HORAS, PABELLÓN GEDEÓN E ISAIAS GUARDIOLA
VOLEIBOL
PRIMERA MASCULINA
SOLISS ADEVA-CV ELCHE, SÁBADO, 20:30 HORAS
BALONCESTO
LIGA EBA
CB ILICITANO-CB GANDÍA, DOMINGO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG
SCD CAROLINAS-CB JORGE JUAN NOVELDA, SÁBADO, 19 HORAS
PRIMERA MASCULINA
ELCHE BASKET CLUB-CA MONTEMAR, SÁBADO, 19:30 HORAS, EL TOSCAR
ADESAVI-CB ILICITANO 'B', DOMINGO, 12 HORAS