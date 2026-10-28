La afición del Elche prepara una gran previa ante el Valencia con recibimiento incluido

El Elche-Valencia de este domingo en el Martínez Valero será un partido especial al tratarse de un bonito derbi regional. El Valencia, a pesar del delicado momento deportivo que atraviesa, estará bien arropado por su afición en el feudo franjiverde. Los seguidores del conjunto ilicitano preparan también un recibimiento a los jugadores de Martín Anselmi.

En el Elche reina el optimismo después de la buena racha de resultados que encadena el equipo. Son cuatro jornadas invicto, con ocho puntos de doce posibles. El lunar está en los partidos en casa, donde los de Martín Anselmi aún no conocen el triunfo en el Martínez Valero.

La buena relación entre las aficiones de Valencia y Elche hará que se viva un gran ambiente en la previa. En el bando local, la Federación de Peñas y la Grada de Animación unen fuerzas para organizar una jornada muy especial. Arrancará a las 13:00 horas en el parking del Fondo Sur del Martínez Valero.

Se elaborará una paella gigante con un millar de raciones previstas a precios populares, además de barras y zona de animación para disfrutar de la previa. Desde la afición franjiverde se hace un llamamiento para reunir "al mayor número posible de seguidores" para el recibimiento a los jugadores.