300 toneladas de residuos han sido recogidas en Elche durante las fiestas de agosto

Con motivo de las Fiestas Patronales de Elche, este año se activó un dispositivo especial de limpieza integrado por 150 operarios diarios.

Dicho servicio de limpieza municipal ha recogido durante estas fiestas 300 toneladas de residuos, un 4’5% más que el año anterior, debido al incremento del número de asistentes.

Asimismo, se ha contado con refuerzos extraordinarios de barrido mecánico y manual en la zona de ámbito de las fiestas y servicios de baldeo mixto, alta presión, hidrolimpiadoras y fregado-decapado, en todo el centro histórico y las zonas afectadas por las distintas actividades y eventos.

Diferentes brigadas se han encargado de la limpieza general anterior y posterior de cada uno de los actos y eventos programados como la Crida, el pregón, Entraeta, Embajadas, Alardo, Nit de l’Albà, Carretillá, Roà y procesión-entierro de la Virgen de la Asunción, entre otros.

Entorno a la Roà y previo a la procesión del día 15 se realizó un gran despliegue de medios para la limpieza posterior, con más de 60 operarios que contaron con camiones cisterna, barredoras mixtas y de varios tamaños, hidrolimpiadoras y baldeadoras de alta presión y de agua caliente, entre otros vehículos.

La limpieza de los lugares con actuaciones musicales como la barraca municipal, barracas o cábilas también se intensificaron con especial intensidad en la avenida de la Universidad, avenida de Candalix y otras áreas de influencia.

Por otro lado, se distribuyeron más de un centenar de contenedores en entidades, barracas, colegios, racós, barraca municipal y se aumentó la frecuencia de la recogida de contenedores de fracción resto en la zona centro. También se colocaron papeleras de cartón para papel-cartón, envases y resto en los lugares de mayor afluencia de gente como refuerzo de las ya existentes.