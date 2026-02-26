RINCÓN INMOBILIARIO

¿Qué es la gestión documental y cómo se gestiona?

Valor mínimo fiscal, certificado energético o documento de arras son algunos de los trámites que deben realizarse antes de cerrar una operación de compra-venta

Mayte Vilaseca

Elche |

Javier Puebla, economista y gerente de InmoUrbana y el comercial Manuel Rocamora, ponen esta semana el foco de nuestro Rincón Inmobiliario en la gestión documental que se debe llevar a cabo antes de firmar ante el notario la compra o venta de una vivienda. En ocasiones, incluso cuando esta operación se pacta directamente entre dos particulares, las agencias inmobiliarias pueden encargarse, como es el caso de InmoUrbana, de llevar a cabo estos trámites para favorecer el éxito de la transacción.

Además, en esta sección encontrareis buenas oportunidades de viviendas que acaban de salir al mercado y del perfil más demandado por potenciales compradores.

