CREVILLENT | ENTREVISTA

Lourdes Aznar: "Sería incoherente que Acord per Guanyar y PSOE pidieran a Vox su apoyo para presentarme una moción de censura"

La alcaldesa de Crevillent oficializará el lunes la reestructuración de su gobierno en solitario tras la ruptura de su pacto con VOX

Mayte Vilaseca

Elche |

La alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar, del PP, ha adelantado que tiene decidida ya la reestructuración de las competencias en el equipo de gobierno que se ha visto obligada a realizar tras la marcha del mismo, esta semana, de las tres concejalas del grupo municipal de Vox.

En una entrevista en ‘Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó’, aquí en Onda Cero, la alcaldesa crevillentina ha asegurado que los ocho concejales del gobierno municipal, ahora en minoría del PP, conocen ya la reestructuración y comenzarán a tomar posesión de las áreas municipales el próximo lunes, día en el que tiene previsto firmar el Decreto con el nuevo reparto de competencias.

Además, respecto a la posibilidad de que Acord per Guanyar y PSOE pudieran contar con el apoyo de al menos una de las concejalas de la formación ultra para presentarle una moción de censura y arrebatarle la alcaldía, Lourdes Aznar señala que "sería sorprendente e incoherente después de las graves acusaciones que estos dos grupos de la izquierda han vertido pleno tras pleno sobre las concejalas de vox".

