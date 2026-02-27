La vivienda turística en Castellón resiste a la regulación y mantiene su crecimiento

El fenómeno de la vivienda turística en la provincia de Castellón muestra signos de estabilidad, según el último informe de la patronal Hosbec. La regulación impulsada en 2024 por el Consell para la Comunitat Valenciana ha provocado un descenso generalizado de propiedades comercializadas en toda la región, pero los destinos castellonenses se han visto menos afectados.

Peñíscola y Oropesa del Mar se mantienen como los principales núcleos de operación de viviendas turísticas en la provincia, concentrando cada uno alrededor del 5% de las capacidades de alojamiento de la región. Benicàssim también ha mostrado un ligero crecimiento, consolidándose como un destino atractivo dentro del litoral castellonense. Esta estabilidad contrasta con la caída registrada en provincias vecinas, como Alicante, donde la concentración de viviendas turísticas sigue siendo mayoritaria.

En cuanto a la duración de las estancias, Castellón se mantiene en valores intermedios, con una media ligeramente superior a los cuatro días, similar a la ciudad de Alicante y Valencia. Esto refleja una tendencia creciente de los turistas a optar por estancias más prolongadas en viviendas vacacionales, frente a otras modalidades de alojamiento.

El informe de Hosbec subraya que el sector de la vivienda turística en Castellón está operando dentro de un marco de estricta legalidad, adaptándose a la normativa autonómica y contribuyendo a una oferta turística más regulada y sostenible.

La patronal destaca que la provincia de Castellón, aunque menor en volumen que Alicante o Valencia, mantiene un mercado sólido y con perspectivas de crecimiento controlado, beneficiándose de la estabilidad normativa y del interés continuado de turistas nacionales e internacionales.