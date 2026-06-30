La vivienda en Castellón se encarece un 5,2% en solo tres meses

El precio de la vivienda en la provincia de Castellón ha registrado un incremento del 5,2% durante el segundo trimestre de 2026, situándose en 1.841 euros por metro cuadrado, según el Índice Inmobiliario de la plataforma Fotocasa.

Este aumento se enmarca en un contexto de fuertes subidas en la Comunitat Valenciana, que ha alcanzado un incremento trimestral del 5,9% y un repunte interanual del 19,8%, situando el precio medio autonómico en 2.873 euros/m², el nivel más alto de los últimos 21 años.

En el conjunto de la provincia, Castellón se mantiene como la más asequible de la Comunitat Valenciana, por detrás de Valencia (2.536 €/m²) y Alicante (3.204 €/m²), aunque sigue la tendencia general de encarecimiento del mercado.

A nivel autonómico, el informe destaca un fuerte desequilibrio entre una demanda activa y una oferta limitada de vivienda, lo que continúa tensionando los precios en la mayoría de territorios.

Por municipios, el estudio refleja importantes diferencias dentro de la provincia y el resto de la Comunitat, con localidades costeras donde los precios se mantienen al alza y otras zonas del interior donde el mercado es más accesible.

En el caso de Castellón, los expertos señalan que la evolución de los precios está ligada a factores como la presión de la demanda, la financiación disponible y el atractivo de determinadas zonas turísticas y residenciales, especialmente en el litoral.

El informe concluye que la vivienda en la Comunitat Valenciana continúa encareciéndose a un ritmo elevado, ampliando la brecha de accesibilidad para muchos hogares, especialmente en áreas urbanas y costeras.