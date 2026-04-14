Vithas renueva su acreditación internacional JCI Enterprise y refuerza su liderazgo en calidad asistencial

El grupo sanitario Vithas ha sido acreditado por segunda vez consecutiva por la Joint Commission International (JCI) en la modalidad Enterprise, consolidando su posición como referente en calidad asistencial y seguridad del paciente tanto a nivel nacional como internacional. Esta exigente certificación evalúa un total de 180 criterios y, en la actualidad, solo 14 grupos hospitalarios en todo el mundo han logrado superarla.

La acreditación Enterprise de la JCI analiza de forma integral la organización, verificando que la gobernanza, las políticas y los procedimientos estén orientados a garantizar los más altos estándares de excelencia clínica y seguridad asistencial. Además, se evalúa la correcta implementación de estas directrices en toda la estructura del grupo.

Este proceso implica a todos los niveles de la compañía, desde el accionista Goodgrower, pasando por la alta dirección, hasta los mandos intermedios. Asimismo, se comprueba que las estrategias corporativas se ejecutan de forma homogénea en todos los centros del grupo, que actualmente cuenta con 22 hospitales y 40 centros médicos y asistenciales.

Para optar a la acreditación Enterprise, es requisito que al menos algunos centros del grupo cuenten previamente con la certificación de la JCI. En este sentido, cuatro hospitales de Vithas ya han sido acreditados: el Hospital Vithas Xanit Internacional, el Hospital Vithas Granada, el Hospital Vithas Almería y el Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria.

En estos casos, la acreditación de la JCI certifica el cumplimiento de más de 1.300 estándares internacionales que abarcan desde la atención clínica y quirúrgica hasta la gestión hospitalaria, la formación continua del personal y la mejora constante de la calidad asistencial. Con este nuevo reconocimiento, Vithas reafirma su compromiso con la excelencia y la seguridad como ejes fundamentales de su modelo sanitario.