Condenado a ocho años de prisión por robar en ocho viviendas de Castellón, Benicàssim y Borriol

La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a ocho años de prisión a un hombre por cometer ocho robos en viviendas de Castellón, Benicàssim y Borriol entre abril y junio de 2025.

La sentencia, dictada tras un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, considera al acusado autor de dos delitos continuados de robo con fuerza en casa habitada. El condenado, que contaba con antecedentes por hechos similares, reconoció los hechos.

Los robos comenzaron en Benicàssim, donde accedió a varias viviendas tras saltar las vallas perimetrales. En dos de ellas logró llevarse joyas, relojes y dinero en efectivo, mientras que en otras causó daños al intentar entrar.

Meses después actuó en otras cuatro casas de Castellón y Borriol. En una vivienda del Grao fue sorprendido por el hijo de la propietaria, aunque en otras consiguió sustraer joyas, relojes y aparatos electrónicos valorados en miles de euros.

Además de la pena de prisión, deberá indemnizar a las víctimas con cantidades que oscilan entre los 3.000 y los 17.500 euros por los objetos robados, además de hacerse cargo de los daños ocasionados en los inmuebles.

La sentencia es firme y no admite recurso.