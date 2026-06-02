Castellón presenta todos los servicios de playas con mejoras en seguridad, accesibilidad y equipamientos

El Ayuntamiento de Castellón ha presentado este martes el dispositivo y los servicios que estarán operativos durante la temporada de playas de verano 2026. La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha destacado que las playas de la ciudad cuentan con “los mejores servicios y con la mejor calidad del agua” y ha subrayado que este año todas ellas lucen bandera azul y certificaciones de calidad ambiental.

Carrasco ha defendido además la apuesta municipal por adelantar la puesta en marcha de los servicios, iniciada ya en Semana Santa, con el objetivo de favorecer la desestacionalización turística. “Estamos teniendo una ocupación hotelera en meses difíciles del 85% y el 90%”, ha señalado, vinculando estos resultados a la oferta de playas, el turismo deportivo y el turismo de congresos.

Más medios para la limpieza y el mantenimiento

El concejal de Infraestructuras y Urbanismo, Sergio Toledo, ha detallado el refuerzo del servicio de limpieza de las playas, que contará con 16 medios móviles especializados y 16.500 horas de servicio ordinario.

Entre las novedades figuran cinco nuevos vehículos destinados a las necesidades operativas de las playas, además de maquinaria específica para la limpieza de la arena y del paseo marítimo. Toledo ha explicado que el nuevo contrato de limpieza ha permitido renovar por completo la maquinaria destinada a estos trabajos.

Asimismo, se mantendrán dispositivos especiales de limpieza para grandes eventos como el Festival Internacional del Viento o la Noche de San Juan.

Refuerzo de la seguridad y nuevos recursos de salvamento

Por su parte, el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha anunciado que seis agentes de la Policía Local prestarán servicio de forma exclusiva en el litoral durante la temporada estival.

Entre las novedades destaca la implantación de pulseras identificativas para menores, que incluirán el nombre del niño, un teléfono de contacto y un punto de encuentro para facilitar su localización en caso de pérdida.

En materia de salvamento y socorrismo, el servicio permanecerá operativo hasta el 30 de septiembre, entre las 11.00 y las 20.00 horas. El dispositivo incorpora cuatro postas renovadas, siete nuevas torres de observación, un buggy, una moto acuática, un vehículo todoterreno y drones destinados a reforzar la vigilancia y la respuesta ante emergencias.

“En una emergencia cada segundo cuenta”, había señalado previamente la alcaldesa durante la presentación.

Nuevos equipamientos y servicios turísticos

La temporada llega también acompañada de mejoras en el paseo marítimo, donde el Ayuntamiento ha culminado la renovación iniciada el pasado año en la avenida Ferrandis Salvador.

La actuación ha incluido la instalación de nuevo mobiliario urbano, bancos, jardineras, zonas de sombra, cargadores solares y pavimento cerámico con diseño inspirado en Castellón. Además, se han instalado 26 nuevas duchas con forma de tabla de surf en las playas del Gurugú y el Serradal.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que los puntos de información turística y las bibliotecas de playa ya están operativos bajo la marca “Castellón, Vivirlo Auténtico”. Como novedad, estos espacios incorporarán juegos de mesa para los más pequeños.

Miralles también ha recordado que las playas dispondrán de servicios adaptados, con sillas anfibias y orugas eléctricas para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida a la arena.

Durante la presentación, la alcaldesa aseguró que las playas de Castellón “van a vivir el mejor verano de los últimos tiempos” y avanzó que el estreno oficioso de la temporada tendrá lugar este fin de semana con la celebración del Festival Internacional del Viento, que reunirá a 140 pilotos procedentes de 22 países.