Vithas incorpora a GenesisCare España para reforzar su red asistencial y potenciar su Instituto Oncológico

Vithas y GenesisCare han firmado un acuerdo por el que la red de 18 centros y unidades asistenciales de GenesisCare España se incorpora a la compañía hospitalaria de referencia en la sanidad española. La operación está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La incorporación de GenesisCare España supondrá un importante avance para el modelo asistencial oncológico de Vithas mediante su integración en el Instituto Oncológico Vithas (IOV), que coordina la atención al cáncer a través del trabajo multidisciplinar en red, la innovación clínica, la investigación y la docencia.

La integración se ha concebido con un objetivo prioritario: ampliar y mejorar las capacidades asistenciales al servicio de los pacientes oncológicos y sus familias. Los pacientes de GenesisCare España tendrán acceso a la red de 22 hospitales y 40 centros médicos, tecnologías diagnósticas, recursos asistenciales y especialidades médicas de Vithas. Por su parte, los pacientes de Vithas se beneficiarán de la experiencia acumulada por GenesisCare, especialmente en oncología radioterápica, y de una de las plataformas tecnológicas más avanzadas del sector.

Actualmente, el Instituto Oncológico Vithas integra más de 50 médicos expertos en distintas subespecialidades oncológicas. Con 11.900 pacientes únicos, el IOV desarrolla una intensa actividad asistencial que solo en 2025 atendió casi 30.800 consultas y realizó 12.200 sesiones de quimioterapia y ciclos completos. Además, el IOV combina una atención clínica de alta especialización con servicios innovadores como el consejo genético, el diagnóstico molecular y la cardio-oncología, así como con una sólida actividad investigadora y docente.