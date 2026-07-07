El Villarreal compra 10.000 metros cuadrados para ampliar y reformar su ciudad deportiva

El Villarreal ha adquirido diez mil metros cuadrados en una operación que servirá para ampliar la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, una instalación cuya reforma acometerá por etapas para modernizarla.

El club 'groguet' construirá en los próximos meses un nuevo campo de fútbol 11, que ejercerá como dos terrenos de juego de fútbol 8, y tres campos de fútbol 5 para los niños y niñas del 'Curso de Psicomotricidad', que tienen entre 3 y 5 años.

También está instalando un moderno graderío con visibilidad hacia el nuevo campo y el actual campo 5, para que los familiares y aficionados disfruten de los partidos con mayores comodidades. Con esta ampliación, la ciudad deportiva de Miralcamp llegará a los 130.000 m2.

El Villarreal trabaja ya también en la planificación de una segunda fase de obras en la Ciudad Deportiva, que comprenderá la redistribución de los espacios actuales y la construcción de nuevas zonas con el objetivo de "modernizar y dinamizar el centro de operaciones del primer equipo y la cantera", según indicó el club.

Además de la remodelación por fases de la Ciudad Deportiva, la entidad está inmersa en el proceso de reforma del Estadio de la Cerámica, que posibilitará la mejora de los accesos, la circulación y la seguridad de aficionados, gracias a la construcción de nuevos vomitorios y pasillos.

Con las obras, también se construirá un nuevo edificio anexo al Fondo Norte con Tribuna, donde se crearán nuevos espacios para uso deportivo, zonas de aparcamiento y áreas exclusivas para elevar la experiencia de los aficionados en días de partido.