Vila-real comptarà amb un nou centre de salut en la biblioteca de Solades

La Generalitat Valenciana reformarà i condicionarà l'actual seu de la Biblioteca central de Vila-real, al carrer de Solades, per a construir el nou centre de salut del centre de la ciutat. D'aquesta manera, el quart centre d'atenció primària, inclòs en els Pressupostos de la Generalitat per a 2021, es materialitzarà en l'edifici annex al centre d'especialitats de Torrehermosa, pràcticament en el mateix lloc que l'antic ambulatori, tancat en 2016.

Per a això, ha sigut necessari un acord amb la Cambra de Comerç per a la reubicació dels serveis que ara es presten a la BUC, amb l'objectiu d'alliberar-la per a traslladar allí la Biblioteca central de la ciutat. L'objectiu tant de l'Ajuntament com de la Generalitat és abordar la reforma per fases de manera que l'any que ve puga haver-hi ja metges prestant atenció sanitària en l'edifici de Solades.

El centre de salut número 4 de Vila-real està inclòs en els Pressupostos de la Generalitat per a 2021 amb una inversió global prevista d'1.060.000 euros i una quota inicial de 60.000 euros per a l'elaboració del projecte.

Per cert que l'Ajuntament de Vila-real ha posat a la disposició de la Generalitat per a albergar un hospital auxiliar a l'Hospital Universitari de la Plana, si fóra necessari, per a l'atenció a pacients lleus de covid-19.