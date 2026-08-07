LA UNIÓ denuncia que 140 municipios se quedan sin ayudas para mejorar caminos rurales por falta de presupuesto

LA UNIÓ Llauradora i Ramadera ha denunciado que la Conselleria de Agricultura solo ha concedido ayudas para el acondicionamiento de caminos rurales a 50 municipios de la Comunitat Valenciana, mientras que 140 solicitudes han quedado excluidas por falta de presupuesto. La organización agraria reclama que se incremente la partida económica, fijada en cuatro millones de euros, para que ningún ayuntamiento que haya solicitado estas subvenciones quede fuera de la convocatoria.

Según la resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el volumen de solicitudes presentadas supera ampliamente la dotación disponible, por lo que se han aplicado los criterios de valoración previstos en las bases reguladoras. En la provincia de Castellón, 23 municipios han resultado beneficiarios, mientras que 31 localidades se han quedado sin ayudas, entre ellas Onda, Nules, Vila-real, Vilafamés, Torreblanca, Atzeneta del Maestrat o Les Useres. Además, otras solicitudes han sido inadmitidas o desistidas por diferentes motivos administrativos.

El secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, ha asegurado que la elevada demanda refleja el déficit de inversión en infraestructuras agrarias. En este sentido, ha advertido de que el mal estado de los caminos rurales dificulta el acceso a las explotaciones, incrementa el desgaste de la maquinaria y de los vehículos y aumenta el riesgo de accidentes. Por ello, la organización insiste en que la Generalitat debe reforzar la financiación de esta línea de ayudas para garantizar unas infraestructuras adecuadas en el medio rural.