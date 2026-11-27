La UNED de Castellón celebrará el próximo martes 1 de diciembre, a las 19:00 horas, la apertura del curso académico 2026-2027 en la Fundació Caixa Rural Vila-real. El acto tendrá un marcado carácter simbólico, ya que recuperará un episodio de la historia del centro ocurrido hace 34 años en ese mismo escenario.

El 27 de noviembre de 1992, el cardenal Vicente Enrique y Tarancón presidió la apertura del curso académico 1992-1993 y entregó diplomas conmemorativos a varios estudiantes. Entre ellos se encontraba Antoni Pitarch Font, recién licenciado en Geografía e Historia por la UNED, que ahora regresará al mismo lugar como protagonista de la lección inaugural.

Su conferencia llevará por título Universidad y Humanismo en la trayectoria de Vicente Enrique y Tarancón y permitirá recordar la figura del cardenal, su vinculación con Vila-real y su papel en la historia de la universidad en la provincia de Castellón.

Un homenaje al legado del cardenal Tarancón

En 1992, Tarancón participó también en la inauguración oficial de las instalaciones del Centro Asociado que posteriormente llevaría su nombre. Su legado, marcado por la defensa del diálogo, la convivencia y el entendimiento, volverá a ocupar un lugar destacado en esta apertura de curso.

La celebración servirá además de antesala a los actos conmemorativos previstos para febrero de 2027, cuando se cumplirán 120 años del nacimiento del cardenal.

Una nueva etapa para la UNED de Castellón

El acto se enmarca también en la etapa de renovación institucional iniciada desde la llegada de Alejandro Ribes Ferrer a la dirección del Centro Asociado, en abril de 2025, con cambios en los ámbitos organizativo, académico y económico.

Ribes ha destacado el significado especial de recuperar el mismo escenario en el que estuvo Tarancón hace más de tres décadas y ha reivindicado el legado humanista del cardenal como referencia en el proceso de transformación de la universidad.

Representación institucional

La ceremonia contará con la presencia de Jesús de Andrés Sanz, vicerrector de Centros Asociados de la UNED; Marta Barrachina Mateu, presidenta de la Diputación de Castellón; José Benlloch Fernández, alcalde de Vila-real; Alejandro Ribes Ferrer, director del Centro Asociado, y Vicente Martínez Sorribes, secretario del centro.

El programa incluirá la presentación de la memoria académica del curso anterior, la lección inaugural de Antoni Pitarch, la imposición de becas a los egresados y las intervenciones de las autoridades.

De esta manera, la UNED de Castellón volverá al escenario de 1992 para inaugurar un nuevo curso académico con una historia que conecta a uno de sus antiguos alumnos con la figura del cardenal Tarancón y con la trayectoria de la propia universidad.