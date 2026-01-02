La UJI lanza el Observatorio de la Profesión Docente para mejorar la colaboración del profesorado

La Universitat Jaume I de Castelló ha creado el Observatorio de la Profesión Docente, una iniciativa impulsada por el grupo de investigación IDOCE y coordinada por la profesora Lucía Sánchez-Tarazaga. El objetivo es generar un espacio de colaboración entre docentes, investigadores y centros educativos para visibilizar el conocimiento y las prácticas educativas, promover la investigación y reforzar el reconocimiento social de la profesión.

El Observatorio busca convertirse en un punto de encuentro dinámico y abierto donde se compartan experiencias, proyectos y perspectivas diversas. Está dirigido a personal docente de todos los niveles, grupos de investigación, asociaciones e instituciones de formación, y ya cuenta con más de treinta perfiles registrados. Los participantes pueden colaborar mediante estudios, proyectos, actividades formativas o el intercambio de materiales educativos.

Según Sánchez-Tarazaga, la iniciativa pretende inspirar nuevas ideas, crear conocimiento útil y fortalecer redes de cooperación entre diferentes instituciones. El Observatorio se concibe como una estructura permanente, surgida del proyecto #TEACH2TEACH financiado por la Generalitat Valenciana, para consolidar una relación estable con la profesión docente y aportar valor a la educación en Castellón y en todo el territorio español.