La UJI desarrolla un pez robótico modular para acuicultura que reduce el estrés de los peces y mejora la monitorización submarina

El Centro de Investigación en Robótica y Tecnologías Subacuáticas (CIRTESU) de la Universitat Jaume I de Castelló ha desarrollado un prototipo experimental de pez robótico modular y bioinspirado, denominado UJIFISH-I, diseñado para su aplicación en acuicultura, inspección submarina y despliegue de sensores.

El sistema destaca por un diseño funcional que elimina elementos habituales en la robótica subacuática tradicional, como hélices o iluminación de alta intensidad, con el objetivo de reducir el estrés en los peces y minimizar la alteración del entorno marino.

Según el equipo investigador, la clave del proyecto reside en una arquitectura de propulsión ondulatoria inspirada en peces reales, lo que permite disminuir el ruido mecánico, la turbulencia y las perturbaciones físicas en el agua.

El prototipo está equipado con un sistema modular de sensores que permite la adquisición de datos en tiempo real, así como la transmisión de imágenes mediante cable o comunicación híbrida a través de módem acústico. Además, incorpora un sistema de visión panorámica con un giro de 180 grados, que facilita la observación frontal y lateral del entorno submarino.

El CIRTESU de la UJI crea un prototipo experimental de pez robótico modular para su uso en acuicultura que reduce el estrés de los peces | UJI

UJIFISH-I puede descender hasta 20 metros de profundidad y ser controlado de forma remota a distancias de hasta 500 metros en horizontal. Entre sus capacidades, incluye la medición continua de parámetros como temperatura y profundidad, y puede integrar sensores adicionales para analizar salinidad, pH, oxígeno disuelto o gases.

El robot también está preparado para tareas de inspección de redes, monitorización de instalaciones acuícolas y despliegue de sensores en ubicaciones específicas, lo que amplía sus aplicaciones en entornos marinos.

Los resultados de las pruebas realizadas en el tanque del CIRTESU y en las instalaciones de Port Castelló confirman su viabilidad, con una alta maniobrabilidad y precisión en la detección de objetivos.

El proyecto, enmarcado en el programa ThinkInAzul y financiado a través de fondos europeos NextGenerationEU y la Generalitat Valenciana, abre nuevas vías en la acuicultura de precisión y la robótica subacuática orientada al bienestar animal.

El CIRTESU de la UJI crea un prototipo experimental de pez robótico modular para su uso en acuicultura que reduce el estrés de los peces | UJI

El equipo investigador trabaja ya en futuras mejoras, como el aumento de la autonomía, la incorporación de nuevos sensores y el desarrollo de un sistema de flotabilidad activa que amplíe su rango operativo bajo el agua.