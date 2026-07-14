La UJI crea un simulador de realidad virtual para que médicos y enfermeros practiquen intubaciones

Investigadores de la Universitat Jaume I de Castellón han desarrollado una nueva herramienta de realidad virtual para mejorar la formación de estudiantes de Medicina y Enfermería en una técnica clave de las urgencias: la intubación orotraqueal.

El proyecto, llamado Paciente3D, permite practicar este procedimiento en un entorno virtual que reproduce una situación clínica real. El sistema guía al usuario durante todo el proceso y analiza aspectos como el tiempo empleado, los posibles errores y la evolución del aprendizaje.

La plataforma ha sido creada por un equipo del Instituto de Nuevas Tecnologías de la Imagen de la UJI, liderado por la investigadora Inmaculada Remolar, y busca facilitar que los futuros sanitarios puedan entrenar más veces y de forma autónoma.

Hasta ahora, este tipo de prácticas se realizan principalmente con maniquíes especializados, cuya disponibilidad es limitada y requieren una supervisión constante. Con esta nueva tecnología, los estudiantes pueden repetir el procedimiento tantas veces como necesiten y con distintos niveles de dificultad.

El simulador ya ha sido probado por especialistas y alumnos de Medicina de la UJI, con resultados positivos en facilidad de uso y mejora del aprendizaje. Además, funciona con dispositivos comerciales de realidad virtual, lo que facilita su posible implantación en universidades, hospitales y centros de formación sanitaria.

La Universitat Jaume I trabaja ahora en la transferencia de esta tecnología para que pueda llegar al ámbito sanitario y convertirse en una nueva herramienta de entrenamiento para profesionales de la salud.