Tres detenidos por varios robos en establecimientos, viviendas y vehículos en Benicarló

La Guardia Civil ha detenido en Benicarló a tres hombres de entre 33 y 35 años como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza cometidos en establecimientos, viviendas y vehículos de la localidad. En una de las investigaciones, los agentes detuvieron a un hombre al que atribuyen varios robos en establecimientos cometidos los días 12 y 13 de septiembre, además de un intento de sustraer cervezas de un supermercado mediante la exhibición de un arma blanca.

Otro de los arrestados, de 35 años, está acusado de acceder de madrugada al interior de una vivienda tras romper con un martillo el cristal de la entrada. El hombre habría sustraído un patinete eléctrico, que pudo ser recuperado y entregado posteriormente a su propietario gracias a la rápida actuación de los agentes y a la colaboración ciudadana. El tercer detenido, de 34 años, está relacionado con un robo en el interior de un vehículo, después de fracturar la luna trasera y sustraer varias bebidas que se encontraban dentro.

Las actuaciones han sido llevadas a cabo por agentes de la Guardia Civil de Benicarló. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Vinaroz.