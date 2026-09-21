El TRAM de Castelló será gratuito este martes por el Día sin Coche

El TRAM de Castelló será gratuito durante toda la jornada de este martes, 22 de septiembre, con motivo de la celebración del Día sin Coche, que pone el broche final a la Semana Europea de la Movilidad.

La medida, impulsada por la Generalitat, se aplicará también a Metrovalencia, TRAM d'Alacant y Metrobús, con el objetivo de fomentar el uso del transporte público y los medios de movilidad sostenibles.

La Generalitat ha puesto en marcha, coincidiendo con esta jornada, la campaña 'Elige transporte público. Muévete. Comparte. Conecta', que invita a la ciudadanía a utilizar medios de transporte colectivos y sostenibles.

Además, la Generalitat mantiene la gratuidad del transporte autonómico para los menores de 14 años y para los residentes en los municipios más afectados por las inundaciones del pasado mes de octubre. Para el resto de usuarios, se mantiene una reducción general del 40% en abonos y títulos multiviaje, mientras que los menores de 31 años pueden acceder a bonificaciones de hasta el 50% en los títulos mensuales mediante la tarjeta Móbilis 30.