Tile of Spain impulsa la cerámica de la Comunitat Valenciana en la Clerkenwell Design Week de Londres

Ivace+i Internacional, dependiente de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, impulsa la presencia de Tile of Spain en la Clerkenwell Design Week de Londres, uno de los festivales de diseño independiente más relevantes del Reino Unido, que se celebra del 19 al 21 de mayo.

La directora general de Emprendimiento e Internacionalización, Mónica Payá, se ha desplazado a la capital británica para apoyar la participación de las empresas de la Comunitat Valenciana en esta cita, organizada en colaboración con ASCER y la Cámara de Comercio de Castellón.

Payá ha destacado que esta acción tiene como objetivo promocionar la versatilidad, el diseño y la innovación del sector azulejero en un escaparate internacional de primer nivel. “Desde la Conselleria de Industria apoyamos al sector azulejero con diversas iniciativas a lo largo del año”, ha señalado.

En esta ocasión, la participación valenciana se articula a través de una propuesta titulada The Secret Garden, diseñada por el estudio de arquitectura La Errería, que reinterpreta el clásico jardín inglés como una reflexión sobre la materialidad en la arquitectura.

Una instalación sensorial para mostrar la cerámica valenciana

La iniciativa reúne a 13 marcas cerámicas de la Comunitat Valenciana —Adex, Cevica, Cifre Cerámica, Cristacer, Decocer, El Barco, Harmony, La Platera, Porcelanosa, STN Cerámica, UNDEFASA, WOW Design e INTHETILE— en una experiencia dirigida a un público profesional especializado en prescripción de proyectos.

La instalación traslada la esencia de la cerámica española a una reinterpretación del jardín de la Orden de St. John de Londres, concebido como un espacio de encuentro, contemplación y pausa.

Inspirado en la obra de Oscar Wilde The Importance of Being Earnest, el proyecto reflexiona sobre la relación entre lo superficial y lo esencial, reivindicando la cerámica como un material capaz de trascender lo visual y generar experiencias en el espacio público.

Organizada en cuatro parterres que evocan las estaciones del año, la propuesta combina tótems, mesas y asientos cerámicos que invitan a la interacción del visitante, creando un recorrido sensorial basado en texturas, colores y acabados.

Proyección internacional del sector cerámico

Clerkenwell Design Week reúne a más de 600 actividades y 180 espacios expositivos en uno de los principales distritos creativos de Londres, con una fuerte presencia de arquitectos, diseñadores y profesionales del sector.

En su última edición, el evento registró más de 43.000 visitantes profesionales, consolidándose como una de las ferias de referencia para la prescripción de materiales y soluciones arquitectónicas.

Con esta participación, Tile of Spain refuerza la proyección internacional de la cerámica de la Comunitat Valenciana, presentándola como un sector innovador que combina diseño, tecnología y nuevas formas de entender el espacio arquitectónico.