El PP solicita en Les Corts que el Gobierno reponga la vigilancia marina en las Columbretes

El Grupo Popular en Les Corts ha registrado una proposición para instar al Gobierno central a reponer la vigilancia de la reserva marina de las islas Columbretes, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El portavoz de Medio Ambiente del PP, Jesús Lecha, ha advertido de que la retirada del dispositivo estatal de control puede tener “consecuencias graves” para el ecosistema y ha pedido al resto de grupos parlamentarios que apoyen la iniciativa y se opongan a los recortes.

Lecha ha denunciado que la reducción de la vigilancia marina presencial se ha producido “sin ningún aviso previo” y ha reclamado que se restablezca las 24 horas del día por el riesgo que supone para uno de los espacios naturales “más singulares y valiosos” de la Comunitat Valenciana. A su juicio, esta decisión supone “una muestra más del menosprecio del socialismo hacia la provincia”, al dejar sola a la administración autonómica en la protección del territorio.

El portavoz popular ha alertado de que la falta de presencia permanente de personal estatal favorece la pesca ilegal y limita tareas clave como el auxilio marítimo, el control de la vegetación, la toma de muestras o el apoyo a proyectos científicos. Frente a ello, ha subrayado la labor de la Generalitat Valenciana en la conservación de la parte terrestre del parque natural, donde, según ha señalado, se han invertido más de 500.000 euros en los últimos meses en infraestructuras, servicios básicos y refuerzo de la gestión ambiental.