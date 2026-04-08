Seis detenidos por robos en joyerías que causaron daños valorados en un millón de euros

Una operación conjunta de la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra ha permitido desarticular un grupo criminal presuntamente dedicado a robos con fuerza en joyerías mediante el método del alunizaje, con seis detenidos, de los que cuatro han ingresado en prisión provisional.

El impacto económico de la actividad delictiva se sitúa en torno al millón de euros, según las estimaciones policiales, que incluyen el valor de las joyas sustraídas, los vehículos utilizados y los daños ocasionados en los establecimientos asaltados.

La investigación ha permitido esclarecer un total de 27 delitos cometidos entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 en las localidades de Benicàssim (Castellón), Sonseca (Toledo), Andorra (Teruel), La Sénia (Tarragona), Flix (Tarragona), Villarejo de Salvanés (Madrid) y Campohermoso-Níjar (Almería).

A los detenidos, de entre 27 y 60 años, se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, robos con fuerza, hurto, falsificación documental y receptación, lo que ha motivado el ingreso en prisión de cuatro de ellos por decisión judicial.

Según la Guardia Civil, el grupo actuaba de forma organizada, con reparto de funciones y labores previas de vigilancia para seleccionar los objetivos antes de ejecutar los robos.

Para cometerlos utilizaban vehículos de gran potencia —en ocasiones sustraídos o con placas manipuladas— con los que accedían de forma violenta a las joyerías. Una vez en el interior, sustraían principalmente joyas y relojes de alto valor en un corto espacio de tiempo, mientras otros miembros facilitaban la huida.

Las investigaciones han determinado además que los efectos robados eran vendidos de forma inmediata en un establecimiento de compraventa, lo que dificultaba su recuperación.

En la fase final de la operación se realizaron cinco registros domiciliarios y uno en un local de compraventa de oro y joyas en las provincias de Castellón, Madrid y Toledo, donde se intervinieron objetos relacionados con los hechos investigados.

La operación ha sido desarrollada por unidades de la Guardia Civil de Castellón, Madrid, Toledo y Teruel, junto con la unidad de investigación de Terres de l’Ebre de los Mossos d’Esquadra.