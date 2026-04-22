El sector del taxi convoca nuevas protestas semanales en Castellón, Valencia y Alicante por el conflicto con las VTC

Las asociaciones representativas del taxi de la Comunitat Valenciana han acordado volver a movilizarse con la convocatoria de protestas semanales en las ciudades de Alicante, Castellón y Valencia, en respuesta al conflicto con las VTC y a la falta de medidas regulatorias que, según denuncian, sigue sin resolverse.

Las movilizaciones, que adoptarán la forma de concentraciones y marchas lentas, están previstas para los días 29 de abril, 7 de mayo y 15 de mayo, y forman parte de un calendario de protesta que el sector mantiene tras meses de reivindicaciones sin acuerdo con la Administración autonómica.

El colectivo critica el retraso en la aprobación de un decreto ley anunciado por la Conselleria de Transportes en la primavera de 2025, destinado a regular el sector y cerrar el vacío normativo que denuncian los taxistas.

En su comunicado, las asociaciones advierten además del aumento de vehículos VTC en las zonas urbanas y señalan que en el último año se han concedido más de 800 autorizaciones, con más de 5.000 solicitudes adicionales pendientes. También alertan de la falta de información sobre los criterios de concesión.

El sector denuncia igualmente la existencia de tensiones y episodios de conflicto entre conductores de taxi y VTC en distintos puntos de la Comunitat, lo que, según afirman, agrava la situación de incertidumbre.

Las organizaciones del taxi aseguran que más de 9.000 familias dependen de esta actividad y consideran que el futuro del sector está en riesgo si no se adoptan medidas urgentes para regular el servicio urbano.

Manifestación en Castellón

En Castellón, la primera de las movilizaciones tendrá lugar el 29 de abril a las 11:30 horas, con una marcha lenta que partirá desde el aparcamiento del Auditorio y finalizará ante la delegación de la Conselleria de Transportes.