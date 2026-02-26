El sector de fritas y esmaltes eleva su facturacion un 1,55 % en contexto de incertidumbre

El presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC), Fernando Fabra, ha informado este jueves de que el sector cerró 2025 con una facturación de 1.363 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,55 % respecto a 2024, en un contexto que ha calificado de “grandísima incertidumbre”.

Durante una rueda de prensa celebrada en la sede de la asociación en Castellón, Fabra ha señalado que, aunque los datos reflejan “estabilidad de facturación, incluso un poquito superior”, el sector aún se sitúa entre un 15 y un 20 % por debajo de los niveles de 2021, 2022 y 2023, y lejos de los 1.800 millones de euros alcanzados en 2021.

Las exportaciones alcanzaron los 891 millones de euros, un 2,7 % más que el año anterior, crecimiento que, según ha explicado, está muy focalizado por el desbloqueo con Argelia. Las ventas al país norteafricano superaron los 100 millones de euros y lo sitúan de nuevo como segundo destino exterior, tras Italia, recuperando casi el 100 % del comercio previo al bloqueo comercial.

El mercado nacional, por su parte, registró 472 millones de euros, un 0,5 % menos, y representa el 34,6 % del total, frente al 65,4 % de las exportaciones. Fabra ha advertido de que el peso exterior ha descendido respecto a principios de los años 2000, cuando suponía entre el 75 y el 80 %, en parte por procesos de deslocalización productiva.

En términos de producción, el sector alcanzó 1,5 millones de toneladas en 2025, un 0,5 % más, y superó los 4.000 trabajadores directos, con un incremento del 0,6 %. El 26 % de la plantilla son titulados y el 20 % mujeres. ANFFECC agrupa a 22 empresas que exportan a más de 50 países.

Fabra ha insistido en que, aunque el sector está estrechamente vinculado a la industria cerámica, no depende exclusivamente de ella. “No solo somos sector cerámico, somos sector químico y también estamos en otros campos”, ha señalado, y ha añadido que alrededor del 80 % de la facturación procede de la cerámica, mientras que el resto corresponde a desarrollos como tintas para textil y vidrio, pigmentos y aplicaciones en electrodomésticos, entre otros.

La fusión de fritas ha descendido en torno a un 40 % en los últimos cuatro años, que no atiende directamente a una deslocalización, pero sí a "una pérdida de producción en nuestro territorio, que eso es lo peligroso”, ha afirmado.

Entre las principales amenazas, Fabra ha destacado el impacto del régimen europeo de comercio de derechos de emisión, que podría suponer un sobrecoste de entre 50 y 55 millones de euros para el periodo 2026-2030.

Ha recordado que el precio del derecho de emisión ha pasado de 6-8 euros en sus inicios a alrededor de 70-75 euros en la actualidad, lo que, a su juicio, merma la competitividad frente a países del norte de África.

En cuanto a materias primas estratégicas, ha señalado incrementos en 2025 de hasta el 30 % en el zinc y de entre el 67 y el 68 % en el cobalto, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y arancelarias, que merman la rentabilidad.

Respecto a la energía, aunque ha reconocido cierta estabilidad en los precios, ha subrayado que “en absoluto son los precios que teníamos antes de la crisis energética” y ha reclamado garantía de suministro y mayor agilidad administrativa para acometer inversiones.

Fabra ha defendido el compromiso ambiental del sector, que ha reducido sus emisiones de CO2 un 43 % respecto a 2005 tras la implantación de la tecnología de oxicombustión. Además, ha destacado la finalización en 2025 del proyecto H2FRIP, desarrollado entre 2023 y 2025, que ha demostrado que es técnicamente posible fundir fritas con hidrógeno, pero no es rentable.

Por su parte, el secretario general de ANFFECC, Manuel Breva, ha señalado que la asociación mantiene contactos con el Ministerio de Industria y el de Transición Ecológica para ser incluida en el listado de sectores que reciben ayudas para compensar los costes indirectos de CO2.

En relación con los aranceles, Fabra ha indicado que no están teniendo “excesivos” problemas en las ventas, aunque a principios de año se registró un repunte de exportaciones a Estados Unidos vinculado a cambios en las reglas comerciales.