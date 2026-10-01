Sanidad suspende consultas, pruebas y operaciones no urgentes en Castellón por la alerta roja

La Conselleria de Sanidad ha anunciado la suspensión temporal de parte de la actividad sanitaria programada en la provincia de Castellón debido a la alerta roja por lluvias. La medida afecta a las intervenciones quirúrgicas no urgentes, así como a las citas de consultas externas y pruebas diagnósticas.

En el caso de Castellón, la suspensión se aplicará desde esta tarde y hasta las 15 horas de mañana viernes. Quedan excluidas las intervenciones urgentes, oncológicas y el resto de actuaciones consideradas de prioridad 1.

Sanidad asegura que toda la actividad que sea cancelada será reprogramada «a la mayor brevedad posible». La medida se adopta, según la Conselleria, para garantizar la seguridad de pacientes y profesionales y evitar desplazamientos durante el episodio meteorológico.

Centros de salud cerrados hasta el viernes

Los centros de salud de la provincia permanecerán cerrados desde las 15 horas de este jueves hasta las 15 horas del viernes, mientras que los puntos de atención continuada mantendrán la asistencia urgente y ampliarán excepcionalmente su horario hasta las 15 horas de mañana.

La Conselleria advierte de que estas medidas podrán modificarse en función de la evolución de la alerta y de las actualizaciones que realice la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Sanidad ha informado de las medidas a los pacientes de Castellón a través de SMS y de la aplicación GVA Salut.

En el caso de los pacientes crónicos, la Conselleria ha contactado con las empresas responsables de los servicios de oxigenoterapia y diálisis para activar sus protocolos de emergencia.

Además, la Dirección General de Farmacia, en colaboración con los colegios profesionales, realizará un seguimiento de la situación de las oficinas de farmacia situadas en las zonas afectadas por la alerta.

La Conselleria también ha trasladado instrucciones a los departamentos de salud para que el personal sanitario permanezca atento a las indicaciones de sus superiores y de los servicios de Protección Civil mientras se mantenga la situación de emergencia.