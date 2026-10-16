La Salzadella ha celebrado del 9 al 12 de octubre los actos centrales del 75 aniversario de la Plaza México, con un programa que ha combinado memoria, cultura, música y tradición. La conmemoración ha reunido a vecinos y visitantes para rendir homenaje a Daniel Montull y Tomás Molins, reconocidos como hijos predilectos de la localidad por su contribución al desarrollo del municipio.

La celebración ha contado con la presencia de más de 80 familiares de ambos homenajeados, llegados de diferentes puntos de España y del mundo. Entre ellos, más de 30 familiares de Daniel Montull se han desplazado desde México para participar en los actos.

Un homenaje a la historia de la Plaza México

La Plaza México se construyó en 1951 gracias a las aportaciones económicas de Daniel Montull y Tomás Molins, a las donaciones de empresas mexicanas y al trabajo de los vecinos mediante el tradicional «jornal de vila». La actuación permitió transformar una antigua balsa de agua de escorrentía en uno de los espacios más representativos de la localidad.

Durante la conmemoración también se ha recordado la colaboración de ambos en ámbitos como la sanidad, la educación, la cultura, la religión y las infraestructuras.

La Salzadella conmemora el 75 aniversario de la Plaza México con cuatro jornadas de actos | .

Actos institucionales y tradiciones populares

La programación comenzó el viernes 9 de octubre con la decoración de las principales calles del municipio, una cena popular de «pa i porta» y un concierto del grupo Puro Relajo.

El sábado 10 se celebraron los principales actos institucionales. La jornada arrancó con la recepción a las familias de los homenajeados en la Plaza México y un recorrido por distintos puntos de la localidad, acompañado por la Unión Musical de la Salzadella. Durante el itinerario se inauguraron placas honoríficas en lugares vinculados al nacimiento de Daniel Montull y Tomás Molins.

La comitiva visitó también el Espai Mèxic, Centro de Interpretación de la Plaza México y de los Indianos de la Salzadella, ubicado en la antigua Casa Abadía. El espacio reúne información sobre la historia de la plaza, los indianos y sus principales protagonistas.

La jornada continuó con el tradicional «Ball de Plaça», en el que participaron más de 15 parejas, una comida de hermandad con la olla tradicional de la Salzadella y un acto de homenaje a los dos hijos predilectos. Durante este último, Tomás Molins, hijo de Tomás Molins, y Daniel y Lucila Servitje Montull, nietos de Daniel Montull, agradecieron la acogida del municipio y destacaron el cariño que la localidad mantiene hacia sus familias.

El domingo 11 tuvo lugar una misa solemne en honor a los homenajeados, acompañada por el Cor Parroquial Sant Blai y el grupo de Guitarres la Candelera. Después se celebraron un pasacalles, un vermut popular en la Plaza México con la participación de la Unión Musical y una mascletá patrocinada por la Diputación de Castellón. Por la tarde, los vecinos pudieron participar en una chocolatada popular vinculada a una de las tradiciones asociadas a las visitas de Tomás Molins al municipio.

Una jornada final dedicada al dibujo y la historia local

Los actos concluyeron el lunes 12 de octubre con una jornada de dibujo abierta a todas las edades, una visita teatralizada sobre las visitas de los hijos predilectos a la localidad y una gymkana relacionada con sus vidas en la Plaza México.

Con estas cuatro jornadas, La Salzadella ha puesto en valor la historia de la Plaza México y el legado de Daniel Montull y Tomás Molins. La programación ha contado con la implicación de asociaciones, vecinos y colaboradores, coordinados a través de una comisión organizadora.