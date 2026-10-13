Navajas presenta alegaciones al corredor ferroviario Sagunto-Teruel por su trazado y la falta de doble vía

El Ayuntamiento de Navajas ha presentado alegaciones al estudio informativo del corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo en el tramo Sagunto-Teruel. El consistorio considera que las dos alternativas planteadas, ambas de vía única, suponen un agravio comparativo respecto a otros tramos del corredor, donde se contempla la doble vía. Además, cuestiona que la propuesta permita alcanzar las frecuencias y velocidades necesarias para un servicio de estas características.

Entre las principales objeciones, el Ayuntamiento advierte de las afecciones que el paso de los trenes puede generar en la seguridad de los vecinos, especialmente por la proximidad de las vías a viviendas habitadas, algunas de ellas incluidas en el catálogo de bienes protegidos. También reclama garantías sobre el mantenimiento y la mejora de las frecuencias de los trenes de pasajeros, ya que el ferrocarril constituye el único medio de transporte público que conecta Navajas con las localidades próximas, Sagunto y Valencia.

Las alegaciones también alertan del impacto ambiental, paisajístico y patrimonial del proyecto, así como de la contaminación acústica y las posibles afecciones a las aguas, la fauna y la flora. Por ello, el concejal de Urbanismo, Fernando Cervera, de Alternativa por Navajas, reclama que se estudien otras soluciones que contemplen la doble vía y un trazado alternativo que evite atravesar los núcleos urbanos, como ocurre en el corredor hacia Zaragoza, Pamplona y Bilbao.