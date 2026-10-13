Castellón repartirá 500 rebanadas de pan artesano y 2.000 rosquilletas este sábado

Castellón celebrará este sábado el Día Mundial del Pan con un reparto gratuito de productos artesanos en la Plaza de la Pescadería. La jornada, organizada por la Concejalía de Comercio en colaboración con la Asociación Provincial de Panaderos, comenzará a las 11.00 horas con el reparto de 500 rebanadas de pan artesano acompañadas de aceite de oliva virgen extra Bardomus y jamón.

A las 12.00 horas se repartirán otras 2.000 rosquilletas artesanas elaboradas por los hornos de la ciudad.

El concejal de Comercio, Alberto Vidal, ha destacado la importancia de este sector para la economía local y las tradiciones gastronómicas de Castellón. "Las panaderías y pastelerías artesanas de Castellón son una parte indispensable del tejido comercial de la ciudad", ha señalado.

Vidal también ha puesto en valor productos tradicionales como la coca de Castelló, los ximos, el pan de Castellón, el Fadrinet y la Flor de Lledó, además de las especialidades de pastelería que se elaboran durante todo el año.

"Celebrar el Día Mundial del Pan es también celebrar nuestra historia y nuestras tradiciones. Cada producto artesano que se reparte es un recordatorio del esfuerzo y la pasión de los panaderos que mantienen viva una profesión que forma parte de nuestra cultura", ha afirmado el edil.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca apoyar al comercio de proximidad, dar visibilidad al trabajo de los hornos y pastelerías artesanas y acercar a la ciudadanía los productos que forman parte de la identidad gastronómica de Castellón.