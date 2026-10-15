El V Foro de Sostenibilidad de Onda Cero Castellón reúne a diez voces para impulsar el turismo sostenible en la provincia

El V Foro de Sostenibilidad de Onda Cero Castellón ha concluido este jueves con una jornada centrada en el futuro del turismo en la provincia y en la necesidad de avanzar hacia un modelo que combine desarrollo económico, innovación y respeto por el entorno.

Bajo el lema “10 voces para construir el futuro del turismo sostenible en Castellón”, el encuentro, celebrado en el CDT Castellón, ha reunido a representantes institucionales y profesionales de distintos ámbitos vinculados al turismo, las infraestructuras, la investigación y la gestión del territorio.

La inauguración ha contado con la participación de José Manuel Camarero, secretario autonómico de Turismo, y Begoña Carrasco, alcaldesa de Castellón, dando paso a una mañana de diálogo organizada en torno a dos grandes mesas de debate.

Conectividad, competitividad y servicios para un turismo sostenible

La primera mesa ha abordado el papel de las conexiones y los servicios en la consolidación de un destino turístico competitivo y sostenible. En ella han participado Israel Martínez, director general de Turismo de Turisme Comunitat Valenciana; Arantxa Miralles, concejala de Turismo del Patronato Municipal de Turismo de Castellón; Rubén Ibáñez, presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón; Raquel París, directora general de Aerocas, y Ana Montes, directora general de TETMA.

A través de las perspectivas de la administración turística, el ámbito municipal, el puerto, el aeropuerto y los servicios urbanos, la mesa ha puesto el foco en los elementos que contribuyen a mejorar la experiencia de quienes visitan Castellón y a reforzar la conexión de la provincia con otros mercados.

Las intervenciones se han enmarcado en cuestiones como la necesidad de crecer de manera equilibrada, la conexión de Castellón con el mundo y el papel de los servicios y las infraestructuras en la construcción de un destino atractivo durante todo el año.

Territorio, identidad y equilibrio para un turismo sostenible

La segunda mesa ha centrado el debate en la relación entre la actividad turística, la identidad local y la preservación del patrimonio natural y cultural.

En este bloque han participado Fiachra McDonagh, responsable de Gestión Integrada, Sostenibilidad y Solidaridad del festival Rototom Sunsplash; Andrés Martínez, diputado de Turismo del Patronato Provincial de Turismo; Rosa María Rodríguez, profesora titular del área de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universitat Jaume I y representante de GeTur UJI; Belén Salvador, CEO y fundadora de Itinerantur, y Carla Centelles, fundadora de Terrenae.

Desde ámbitos tan diversos como la organización de eventos musicales, la promoción turística, la investigación universitaria y las iniciativas vinculadas al territorio, los participantes han aportado diferentes perspectivas sobre cómo integrar la sostenibilidad en la actividad turística.

La mesa ha puesto sobre la mesa cuestiones como la gestión responsable de los grandes eventos, el valor de los paisajes y del patrimonio, el turismo de interior y la importancia de conocer los indicadores que permiten evaluar si un destino avanza realmente hacia un modelo sostenible.

También se ha destacado el potencial de la diversidad territorial de Castellón, desde el litoral hasta las zonas de interior, como uno de los principales activos para desarrollar propuestas turísticas diferenciadas y conectadas con la identidad de cada lugar.

Una visión compartida para el futuro turístico de Castellón

A lo largo de la jornada, el foro ha reunido perfiles institucionales, empresariales y académicos con un objetivo común: reflexionar sobre cómo hacer compatible el crecimiento turístico con la conservación de los recursos y la generación de valor para la provincia.

La conectividad, la calidad de los servicios, la innovación, la gestión responsable de los eventos y la puesta en valor del patrimonio han centrado los principales ámbitos de conversación de esta quinta edición.

Con la clausura, el V Foro de Sostenibilidad de Onda Cero Castellón ha vuelto a situar el turismo sostenible en el centro del debate provincial, apostando por el intercambio de experiencias y la colaboración entre los diferentes agentes implicados en la construcción del destino.

Una jornada que ha reunido diez voces de ámbitos distintos para abordar un mismo desafío: impulsar un turismo competitivo y atractivo que, al mismo tiempo, respete el entorno, preserve la identidad local y contribuya al desarrollo equilibrado de Castellón.