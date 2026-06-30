Riesgo extremo de incendios este martes en todo el litoral e interior sur de Castellón

Emergencias de la Generalitat ha alertado esta tarde de que el nivel de preemergencia de riesgo de incendios forestales en la jornada de mañana martes, último día del mes de junio, es extremo (nivel rojo) en el litoral e interior sur de la provincia de Castellón y en toda la provincia de Alicante.

Las altas temperaturas y otras circunstancias hacen que también haya riesgo, en este caso alto (nivel naranja) de incendios forestales en el interior norte de Castellón en todo el interior de la provincia de Valencia, según informa el 112CV en su cuenta de X.

Por su parte, el riesgo de estos incendios es bajo o medio (nivel verde) en el litoral de Valencia.

Emergencias también destaca para el día de mañana la posibilidad de tormentas secas en Alicante.

Respecto a la previsión del tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este martes probabilidad de chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el interior de Castellón por la tarde, sin descartar que sean localmente fuertes.

En cuanto a las temperaturas, seguirán con pocos cambios, salvo ascenso de las máximas en la mitad sur de Valencia, y el viento será flojo variable, tendiendo a sureste flojo por la tarde, con intervalos de intensidad moderada en el litoral de Valencia y de Castellón.