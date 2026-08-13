Renfe refuerza con 5.700 plazas sus trenes de Media Distancia para el Rototom en Benicàssim

Renfe reforzará sus servicios de Media Distancia con 5.700 plazas adicionales entre el domingo 16 y el domingo 23 de agosto con motivo de la celebración del Rototom Sunsplash en Benicàssim. Durante estos días, 26 trenes circularán con el doble de su capacidad habitual, con especial refuerzo durante la jornada inaugural y tras la clausura del festival para facilitar el regreso de los asistentes.

Actualmente, 30 trenes de Media Distancia tienen parada cada día en Benicàssim, la mayoría correspondientes a servicios regionales entre València y Vinaròs. La localidad también está conectada mediante Regional Exprés con Tortosa y Barcelona, con servicios que tienen origen y destino en València Nord.

El dispositivo busca facilitar la movilidad de los visitantes nacionales e internacionales que acudirán al Rototom, conectando Benicàssim con Castellón, València y Cataluña y permitiendo enlazar con servicios de Alta Velocidad, Larga Distancia y conexiones aéreas.