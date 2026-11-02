Redondo inicia con la oposición los contactos para elaborar los presupuestos de Castellón de 2027

El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Castellón, Juan Carlos Redondo, ha mantenido una primera reunión con los grupos municipales de la oposición para abordar la elaboración de los presupuestos municipales de 2027. En el encuentro han participado la portavoz del PSPV-PSOE, Patricia Puerta, y los representantes de Compromís Vera Bou y Pau Sancho.

Durante la reunión, Redondo ha expuesto las principales líneas de trabajo y algunos de los proyectos que el equipo de gobierno está preparando para las cuentas del próximo ejercicio, cuyos detalles se darán a conocer próximamente.

El encuentro ha servido para iniciar las conversaciones con ambos grupos, conocer sus planteamientos y recoger posibles propuestas de cara a la elaboración del presupuesto municipal del próximo año.