MOLL DE COSTA

El Recreo regresa a Castellón con su esperado tardeo frente al mar este sábado 18 de abril en Moll de Costa Eventos

El evento reabre el 18 de abril en el Moll de Costa con tres ambientes musicales, artistas destacados y retransmisión en Remember Radio. Con esta reapertura, El Recreo da el pistoletazo de salida a una nueva temporada enfocada en el verano.

Onda Cero Castellón

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El Recreo regresa a Castellón con su esperado tardeo frente al mar este sábado 18 de abril en Moll de Costa Eventos
El Recreo regresa a Castellón con su esperado tardeo frente al mar este sábado 18 de abril en Moll de Costa Eventos | molldecostaeventos.com

El tardeo más emblemático del Grao de Castellón vuelve a escena. El Recreo reabre sus puertas este sábado 18 de abril en Moll de Costa Eventos, dando inicio a una nueva temporada marcada por la música, el ambiente social y su privilegiada ubicación junto al Mediterráneo.

Consolidado como una de las citas más reconocibles de la ciudad, El Recreo mantiene su esencia apostando por una experiencia que combina ocio y cultura musical en un entorno abierto y cuidado. Su propuesta vuelve a reunir a público de distintas generaciones en torno a un concepto que ha sabido diferenciarse: disfrutar del tardeo con estilo propio y vistas al mar.

La jornada inaugural contará con tres zonas musicales diferenciadas. En la Zona Remember & Retrospective actuarán DJ vinculados al sonido clásico de la provincia como Tonet Marzá, Paco Moliner, Vicente Año y Jorge Killer. La Zona House Classics Terraza estará liderada por Rafa Ventura y Julio Escriche, con sesiones enfocadas en los grandes éxitos del house, mientras que la Zona Pop/Rock 80s & 90s tendrá como protagonista a Benny García, ofreciendo un recorrido por himnos de varias décadas.

La apertura está prevista a partir de las 17:00 horas en el recinto ubicado en el Edificio Puerto Azahar, en el Passeig de Bonavista. Las invitaciones gratuitas y entradas anticipadas ya se encuentran disponibles online.

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