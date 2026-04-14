El Recreo regresa a Castellón con su esperado tardeo frente al mar este sábado 18 de abril en Moll de Costa Eventos

El tardeo más emblemático del Grao de Castellón vuelve a escena. El Recreo reabre sus puertas este sábado 18 de abril en Moll de Costa Eventos, dando inicio a una nueva temporada marcada por la música, el ambiente social y su privilegiada ubicación junto al Mediterráneo.

Consolidado como una de las citas más reconocibles de la ciudad, El Recreo mantiene su esencia apostando por una experiencia que combina ocio y cultura musical en un entorno abierto y cuidado. Su propuesta vuelve a reunir a público de distintas generaciones en torno a un concepto que ha sabido diferenciarse: disfrutar del tardeo con estilo propio y vistas al mar.

La jornada inaugural contará con tres zonas musicales diferenciadas. En la Zona Remember & Retrospective actuarán DJ vinculados al sonido clásico de la provincia como Tonet Marzá, Paco Moliner, Vicente Año y Jorge Killer. La Zona House Classics Terraza estará liderada por Rafa Ventura y Julio Escriche, con sesiones enfocadas en los grandes éxitos del house, mientras que la Zona Pop/Rock 80s & 90s tendrá como protagonista a Benny García, ofreciendo un recorrido por himnos de varias décadas.

La apertura está prevista a partir de las 17:00 horas en el recinto ubicado en el Edificio Puerto Azahar, en el Passeig de Bonavista. Las invitaciones gratuitas y entradas anticipadas ya se encuentran disponibles online.