Un incendio en el Serrallo obliga a movilizar a los bomberos

El incendio registrado esta mañana en un vehículo pesado en el polígono industrial del Serrallo ha generado momentos de preocupación entre los vecinos y trabajadores de la zona debido a la intensa columna de humo negro visible desde distintos puntos de Castellón. El fuego se originó en una pala situada en el exterior de una nave de almacenaje de cereales ubicada en la dársena sur del puerto, tras la combustión del depósito de gasolina del vehículo.

La rápida intervención de los bomberos de Castellón permitió controlar y extinguir el incendio en pocos minutos, evitando que las llamas se propagaran a otras instalaciones cercanas. Según ha informado la Autoridad Portuaria, los protocolos de emergencia funcionaron correctamente gracias a la coordinación entre la Policía Portuaria y los servicios municipales de extinción. El incidente no ha provocado daños personales, materiales ni medioambientales.

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Tras el suceso, trabajadores del polígono del Serrallo han reclamado a la Generalitat Valenciana que obligue a las empresas instaladas en la zona a disponer de un cuerpo propio de bomberos, debido a la peligrosidad de las sustancias que se manipulan habitualmente en el recinto industrial. Representantes sindicales y miembros de los comités de empresa consideran necesario reforzar la seguridad para prevenir posibles accidentes de mayor gravedad en el futuro.