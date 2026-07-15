Reciplasa trata cerca de 80.000 toneladas de residuos en 2026 y apela al reciclaje responsable durante el verano

Reciplasa ha tratado un total de 79.961 toneladas de residuos durante el primer semestre de 2026, una cifra que refleja la continuidad del servicio de gestión de residuos en los 45 municipios que forman parte del consorcio.

Coincidiendo con la llegada del verano, la entidad pública ha lanzado la campaña de sensibilización ‘En verano tus residuos no se van de vacaciones’, con la que busca recordar a la ciudadanía la importancia de mantener los hábitos de reciclaje durante los meses estivales.

La iniciativa pone el foco en una época del año marcada por los desplazamientos vacacionales, el aumento de la actividad turística y la celebración de más eventos y actividades de ocio. Según Reciplasa, estos cambios de rutina pueden favorecer un incremento de los residuos depositados en la fracción resto y una reducción de los materiales que llegan a las plantas de clasificación.

El presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, ha destacado tras el Consejo de Administración celebrado en el Ayuntamiento de Almassora que “el reciclaje no entiende de vacaciones” y ha señalado que los gestos cotidianos, tanto en los domicilios habituales como en segundas residencias o durante los viajes, tienen un impacto en la gestión de los residuos y en la protección del medio ambiente.

Toledo también ha incidido en que el verano modifica los hábitos, pero no debe cambiar el compromiso con la sostenibilidad. “Separar correctamente los residuos sigue siendo igual de importante en julio y agosto que el resto del año”, ha afirmado.

Continuidad del servicio durante las actuaciones en la planta

Del volumen total de residuos tratados durante 2026, una parte corresponde a residuos gestionados temporalmente en otras instalaciones de tratamiento de la Comunitat Valenciana para garantizar la continuidad del servicio mientras continúan las actuaciones derivadas del incendio registrado en la planta.

En concreto, durante los meses de abril, mayo y junio se trataron en estas instalaciones 1.621,54 toneladas, 11.873,94 toneladas y 11.904,08 toneladas, respectivamente.

Con esta campaña, Reciplasa busca reforzar la colaboración ciudadana para mejorar las tasas de reciclaje, reducir los residuos que terminan en la fracción resto y avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible de los recursos.