El PSPV asegura que el concejal de Movilidad sigue aparcando en zona azul sin pagar

El PSPV-PSOE de Castelló ha asegurado que el concejal de Movilidad del Ayuntamiento, Cristian Ramírez, continúa aparcando en la zona azul sin abonar el estacionamiento, en pleno debate político por el caso de las multas de aparcamiento que afecta al edil del gobierno municipal.

A preguntas de los medios de comunicación, el concejal socialista José Luis López ha explicado que fueron vecinos quienes alertaron de esta situación. “Los vecinos nos venían avisando de que el concejal seguía aparcando en la zona azul sin pagar. Nos parecía difícil de creer y fuimos a comprobarlo”, afirmó.

Según López, durante esa comprobación observaron el vehículo con sanciones visibles. “Vimos el coche y tenía multas en el parabrisas. Todos sabemos que cuando te multan, la denuncia se coloca ahí”, ha señalado. El edil ha reconocido que el pago puede realizarse a través del móvil y no necesariamente con un ticket físico, aunque ha insistido en que la presencia de sanciones indicaba que no se había abonado el estacionamiento. “Cualquier ciudadano de Castelló tiene que pagar cuando aparca. Aquí no debería haber excepciones”, añadió.

Por su parte, el secretario general del PSPV-PSOE en la ciudad, Rafa Simó, ha cuestionado la respuesta del equipo de gobierno y ha pedido responsabilidades políticas. “Se están mezclando cuestiones para defender a un compañero cuando incluso dentro del propio gobierno hay conciencia de que la situación es insostenible”, ha manifestado.