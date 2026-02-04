Ruptura en Compromís Burriana: dos concejales pasan al grupo de no adscritos

Los dos concejales de Compromís en el Ayuntamiento de Burriana, Jorge Alarcón Fàbrega y Carla Gascó, han anunciado este viernes su salida del partido y su paso al grupo de no adscritos, formalizando también su baja como militantes de la formación.

La decisión, explicada en un vídeo difundido por Alarcón Fàbrega, llega tras un largo periodo de reflexión motivado —según han señalado— por la pérdida de coherencia valencianista dentro de Compromís y por “discrepancias ideológicas” de fondo.

“Ya no podíamos seguir formando parte de un proyecto que, cuando toca defender los intereses de los valencianos, no actúa con la firmeza necesaria”, ha afirmado el hasta ahora portavoz municipal de la coalición.

El punto de inflexión, según relatan, se produjo tras la DANA que afectó duramente a la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024. Ambos ediles confiaban entonces en que su partido exigiría responsabilidades a todas las administraciones implicadas, con independencia del color político, algo que —aseguran— no se produjo de manera equilibrada.

Las dudas aumentaron al percibir que las exigencias públicas se dirigían de forma desigual hacia los distintos niveles de gobierno con competencias en la prevención y gestión de la catástrofe.

“Cuando ves que se anteponen los equilibrios políticos con el socio a la defensa clara de los intereses valencianos, entiendes que quedarse ya no es una opción coherente”, ha subrayado Alarcón Fàbrega.

Entre los motivos de fondo de su marcha, los concejales citan el mantenimiento del infrafinanciamiento crónico de la Comunitat Valenciana, la pérdida de más de 100.000 valencianohablantes, el estancamiento de las principales reivindicaciones del valencianismo, el olvido de infraestructuras estratégicas como el corredor mediterráneo, la falta de avances en la recuperación del derecho civil valenciano y la debilidad creciente de la voz valenciana en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, muestran su preocupación por la ausencia de políticas reales de integración ante el aumento de población, una situación que, según advierten, está generando problemas de convivencia, saturación de los servicios públicos, dificultades de acceso a la vivienda y un aumento de la economía sumergida, especialmente en los barrios más vulnerables.

De cara al futuro, Jorge Alarcón Fàbrega ha remarcado que su labor como concejales no adscritos será “independiente y centrada exclusivamente en Burriana”. “Nuestro voto estará guiado únicamente por la utilidad y la calidad de las propuestas. Apoyaremos todo lo que sea bueno para Burriana y nos opondremos a lo que no lo sea, sin ningún tipo de vinculación ni veto previo”, ha concluido.