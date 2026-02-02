Reciplasa culmina COMBOOST, un proyecto clave para optimizar el tratamiento de bioplásticos compostables

Reciplasa ha culminado con éxito el proyecto de investigación COMBOOST, que arroja resultados relevantes para el sector de la gestión de residuos y la economía circular, tras lograr avances significativos en la optimización de la biodegradación de bioplásticos en condiciones reales de compostaje industrial. La iniciativa ha abordado uno de los principales retos actuales del sector: la falta de alineación entre los tiempos de degradación de los materiales compostables y los ciclos operativos de las plantas de tratamiento.

A partir del análisis de residuos urbanos, el proyecto identificó el ácido poliláctico (PLA) y los materiales basados en almidón termoplástico (TPS) como los bioplásticos más presentes en los flujos de residuos. Con el objetivo de mejorar su comportamiento en procesos industriales de compostaje, el equipo investigador aisló y estudió más de 120 microorganismos, seleccionando finalmente la bacteria Aneurinibacillus thermoaerophilus por su elevada eficacia degradativa y su estabilidad en condiciones termofílicas.

Como resultado, COMBOOST ha desarrollado un aditivo microbiano optimizado que permite intensificar la actividad biológica del proceso de compostaje, favoreciendo una fase termofílica más estable y acelerando la desintegración de los materiales compostables. Estos avances han sido validados tanto a escala de laboratorio como en ensayos piloto, empleando productos reales del sector del envase.

De forma complementaria, el proyecto ha generado una herramienta predictiva basada en el modelo de Monod, que integra variables clave como la temperatura del proceso y el área superficial de los materiales. Esta herramienta permite simular distintos escenarios industriales y se plantea como un apoyo estratégico para el ecodiseño de nuevos productos compostables adaptados a las condiciones reales de tratamiento.

Con la finalización de esta fase del proyecto, COMBOOST consolida una base tecnológica y científica que contribuye a mejorar la viabilidad técnica y económica del tratamiento de bioplásticos, alineando innovación, sostenibilidad y necesidades industriales reales, y reforzando el papel de la investigación aplicada en la transición hacia una economía circular.

El Proyecto COMBOOST es una actuación aprobada por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dentro del programa Proyectos de I+D en Cooperación (PIDCOP-CV) cofinanciada por la Unión Europea a través del programa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2021-2027. Está realizado por Reciplasa en colaboración con otras entidades como son la Universitat Jaume I, Aimplas y CEBIMAT.

Además del proyecto de investigación COMBOOST que ahora culmina, la empresa pública mantiene activos otros proyectos como son COMPOLABEL, recientemente aprobado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dentro del programa Proyectos de I+D en Cooperación (PIDCOP-CV) y que ha sido subvencionado con 7.911,77 euros cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Este nuevo proyecto, con sede en Onda, se centra en el desarrollo de un nuevo estándar de compostabilidad y etiquetado para plásticos biodegradables, basado en condiciones reales de compostaje industrial.

Reciplasa también está iniciando otro nuevo proyecto denominado ADISAFE para el desarrollo de aditivos bio-basados aplicables a nuevos plásticos compostables ambientalmente seguros y validados en sistemas relevantes de compostabilidad industrial. Con más de 159.000 euros de presupuesto, esta iniciativa que está en sus inicios será subvencionada con 59.091 por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dentro del programa Proyectos de I+D en Cooperación (PIDCOP-CV), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

