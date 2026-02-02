La Policía Local de Castellón impulsa un curso pionero sobre seguridad en el fútbol profesional

La Policía Local de Castellón organizará del 13 al 17 de abril el curso ‘Seguridad Integral en el Fútbol Profesional’, una acción formativa pionera centrada en la planificación, coordinación y ejecución de los dispositivos de seguridad en partidos de fútbol profesional. La iniciativa responde al aumento de la complejidad de estos eventos y a la necesidad de abordarlos desde una perspectiva integral, preventiva y coordinada.

El curso analizará todas las fases de la seguridad en un partido, desde la planificación previa hasta la gestión posterior al evento. Entre los contenidos se incluyen la coordinación entre cuerpos policiales e instituciones, la gestión de aficiones, la prevención de conductas violentas y procesos de radicalización, así como el diseño y aplicación de planes de autoprotección y emergencia en instalaciones deportivas. La formación tendrá un enfoque práctico, con el estudio de dispositivos reales en estadios profesionales.

La acción formativa contará con ponentes de los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional, la Policía Local de Castellón, el Servicio Municipal de Bomberos y responsables de seguridad de clubes como el CD Castellón, el Elche CF y el Villarreal CF, además del presidente de Aficiones Unidas. El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha destacado que se trata de “un curso pionero que busca profesionalizar los dispositivos de seguridad en el fútbol profesional, donde la planificación, la coordinación y la prevención son fundamentales”.