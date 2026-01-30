El ITC transforma los lodos de la DANA en oportunidades para la cerámica y la construcción

Miembros del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) recogieron a finales de diciembre de 2025 lodos procedentes de la DANA en el Instituto Mediterráneo de Estudios Ecológicos (IMEE), con las debidas autorizaciones de la Generalitat Valenciana (GVA). El objetivo es estudiar y valorizar estos residuos en el marco de los proyectos de investigación AQUA+ y GRAN SLUDGE.

En el proyecto AQUA+, el ITC trabaja junto a los grupos de investigación TECASOS y CECOM de la Universitat Jaume I, así como con empresas y entidades como Emivasa, Euroatomizado Grupo y Topciment. Según explican desde el instituto, se trata de un proyecto estratégico que impulsa la simbiosis industrial entre el sector del tratamiento de agua y los sectores de la construcción y cerámico.

“AQUA+ tiene como objetivo valorizar los subproductos generados en las plantas de potabilización de agua para transformarlos en recursos de alto valor, como membranas cerámicas para el propio proceso de potabilización, cerrando así el ciclo integral del agua”, señalan los responsables del proyecto. También se busca desarrollar productos cerámicos con menor impacto ambiental y materiales cementosos más sostenibles.

Además, el proyecto estudiará la valorización de los lodos generados durante la DANA, un reto aún pendiente en la Comunitat Valenciana. Con ellos se pretende investigar su incorporación en baldosas cerámicas, membranas cerámicas y derivados del cemento. Según el equipo de investigación, los productos obtenidos se entregarán a los municipios afectados por la DANA, generando un impacto ambiental, social y económico positivo en la región.

El proyecto cuenta con el apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i) y la Unión Europea, dentro del Programa FEDER Comunitat Valenciana 2021-2027.

Por otra parte, los lodos recogidos también se emplearán en el proyecto GRAN SLUDGE, que analiza la viabilidad de introducir estos residuos en el proceso cerámico mediante técnicas de granulación. Esta técnica, explican desde el ITC, permite disminuir el consumo de agua en la fabricación y fomenta la economía circular al reincorporar los lodos a la producción industrial.

Según los investigadores, ambos proyectos suponen una oportunidad para convertir residuos difíciles de gestionar en productos de valor, contribuyendo a la sostenibilidad del sector cerámico y al desarrollo de soluciones innovadoras para la gestión de los efectos de la DANA.