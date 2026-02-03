La Plaza Mayor acogerá el concierto solidario en favor de AFANIAS Castellón el 14 de febrero

La concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, ha recibido hoy al propietario del ‘Bar del Mercat’, Emilio Bonet, así como al presidente de AFANIAS Castellón, Hector Redó, quienes son los principales protagonistas del concierto solidario que, con motivo del 54 aniversario del Bar del Mercat, tendrá lugar el próximo 14 de febrero. Una cita en la que también colabora el Ayuntamiento de Castellón.

Clara Adsuara ha comentado que “este año la entidad beneficiaria es una de las más conocidas y reconocidas en la ciudad de Castellón como es AFANIAS, que acaba de celebrar sus 60 años de historia y cuya acción ha ayudado a miles de familias castellonenses y lo sigue haciendo”.

“Esta va a ser una nueva oportunidad de demostrar toda esa solidaridad que tienen los vecinos y vecinas de Castellón, colaborando con AFANÍAS a donde irá dirigida también la recaudación de las consumiciones, en una jornada que tendrá también un marcado sentido festivo con la música como protagonista”, ha destacado la concejala.

Desde la organización han explicado que “a lo largo del toda la jornada, desde las 12 h del mediodía, se irán sucediendo los conciertos con la participación de grupos como: Ironics; Resilientes; Dj Iván; The Veterans; Dusting; Conecta 80 e Hijos del R'n'R”.

Finalmente, Clara Adsuara, ha remarcado que “esta acción solidaria por parte del Bar del Mercat está en sintonía con ese Castellón de todos y para todos por el que trabajamos desde el Gobierno de la ciudad; por una ciudad viva, con un centro más atractivo y dinámico que permita también una mayor actividad a comercios, terrazas y otros establecimientos comerciales. Con iniciativas como este concierto solidario estamos seguros de que lo estamos logrando”.